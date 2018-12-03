Önümüzdeki aylarda ilginç teknolojilerle karşımıza çıkması beklenen Koreli teknoloji devi Samsung, ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu giyilebilir cihazlara da getirmek istiyor olabilir.

Samsung'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip ilk akıllı telefonunun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, Koreli üreticiden ilginç bir hamle daha geldi. İlk olarak Galaxy S10 modelinde kullanılması beklenen teknoloji, muhtemelen yeni nesil Galaxy Watch'ta da karşımıza çıkacak.

Samsung'un yeni aldığı patent, basitçe akıllı saat ekranının altına bir parmak izi okuyucu yerleştirilmesinden ibaret. Patente göre bu sensör, basınca duyarlı 'force touch' teknolojisiyle gelecek ve sadece ekranın orta kısmında yer alacak.

Samsung, bu patenti LCD, LED, OLED, MEMS ve e-paper gibi birçok farklı panel için almış durumda. Ayrıca dokunma sensörü ve elektronik kalem (S-Pen) destekli cihazlar için de alınan patentin kullanılıp kullanılmayacağı, veya hangi cihazlarda kullanılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Yine de bir sonraki nesil Galaxy Watch modellerinde böyle bir sürprizle karşılaşırsak şaşırmamamız gerekiyor.