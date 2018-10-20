Samsung, Akıllı Telefonların PlayStation'ı Olmak İstiyor

Samsung, akıllı telefon yarışında Apple ve Huawei gibi rakiplerine karşı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bu cihaz sadece oyuna odaklı bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmese de, Samsung Haberlerini paylaşan "Samsung Mobile News" adlı resmi olmayan bir Twitter hesabı, konuyla ilgili bir tweet atarak, Samsung'un bu projeyi kapalı kapılar ardında konuştuğunu yazdı.

Samsung'un yapmayı planladığı şey, büyük olasılıkla daha büyük bir pil ve daha fazla depolama alanıyla, özellikle oyun için optimize edilmiş bir cihaz üretmek. Ortaya çıkan başka bir söylentiye göre ise Samsung'un bu yeni telefonu Snapdragon 845 ile birlikte 8 GB RAM'e sahip olacak. Samsung oyun performansından ödün vermemek için Note 9'da bulunan soğutma sistemini, bu yeni oyun telefonlarında kullanacak.

Mobil oyun sektörünün bir hayli gelişmesiyle dünyanın bir numaralı telefon üreticisi Samsung'un böyle bir projeyle karşımıza çıkması bizi şaşırtmıyor. İlerleyen günlerde Samsung'un bu projesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Gelecek ay Samsung bir geliştirici konferansı düzenleyecek ve bu projeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkacak mı hep beraber göreceğiz.