Samsung TV'leri Uzaktan Devre Dışı Bırakabileceğini Açıkladı

Samsung'un akıllı televizyonlarına önceden yüklenmiş "Samsung TV Block" isimli bir özelliğin varlığı açıklandı. Güney Afrika'da yaşanan hırsızlıktan sonra açıklanan bu özellik, akıllı televizyonların uzaktan kontrol ile işlevsiz hale getirilmesine imkan tanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Güney Afrika'daki bir deposu, bundan bir süre önce büyük bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya geldi. Hırsızlar, girdikleri depoda özellikle de akıllı telefonlara yönelmiş ve bir miktar televizyonu çalarak izlerini kaybettirmişlerdi. Ancak bu hırsızlık boşuna yapılmış gibi görünüyor. Zira Samsung, akıllı televizyonları çalındıkları zaman devre dışı bırakacak bir özelliğe sahip olduğunu açıkladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre akıllı televizyonlara önceden yüklü olarak gelen bir özellik var. "Samsung TV Block" ya da "Samsung TV Block Function" olarak isimlendirilen bu özellik, çalınan bir televizyonun devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Üstelik Samsung, televizyonun yalnızca seri numarasının bilinmesinin, televizyonları işlevsiz hale getirmek için yeterli olduğunu söylüyor.

Samsung TV Block'un bireysel kullanıcılar için kullanılabilir olup olmadığı belli değil

Samsung'un televizyon bloklama özelliği, cihaz internete bağlı olduğu zaman devreye giriyor. Bu özellik için özel bir seri numarası listesi oluşturan şirket, internete bağlanan televizyonun seri numarası ile söz konusu listeyi karşılaştırıyor. Eğer bu listedeki seri numaralardan bir tanesi o televizyona aitse, Samsung TV Block sayesinde televizyonun tüm işlevselliği kapatılıyor.

Samsung, TV Block Function özelliği ile ilgili detay vermedi. Yani bu özelliğin yalnızca büyük çaplı hırsızlıklar da mı kullanıldığı yoksa bireysel tüketicilerin de mi bu özellikten faydalanabildiği bilinmiyor. Şirketin Güney Afrika'da yaşanan hırsızlık olayından sonra açıkladığı bu özellik, bireysel tüketiciler için de kritik önem arz edebilir ve Samsung, bu özelliği bireysel kullanıcılara da açabilir gibi görünüyor.