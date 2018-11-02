3. Çeyrekte Samsung Telefon Satışları %13 Düştü

2018'deki bütün finansal çeyreklerde düşüş yaşayan Samsung, 3. çeyrekte ise adeta dibi gördü. Şirketin üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışları %13 düşüş gösterdi.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı ‘fan boyu’ olduğu markanın ürünlerinden başka ürünleri kullanmıyor gibi görünse de akıllı telefon pazarı oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri pazar paylarını korumak için donanım, özellik ve fiyat olarak tüketicilere ‘makul’ ürünler sunmak zorundalar.

2018 yılı Samsung için tam bir felaket oldu. Huawei ve Xiaomi piyasaya sürdükleri amiral gemileri ile tüketicilerin beğenisini toplamayı başarırken Apple, iPhone X ile premium akıllı telefon kullanıcılarının ilk tercihlerinden biri oldu. Buna karşın Galaxy S9 ve Note9, beklentilerin altında tasarım ve özellik sundukları için beklenen ilgiyi görmedi.

Son çeyrek raporlarına göre Samsung, akıllı telefon satışlarında %13’lük bir düşüş yaşamış durumda. Bunun en büyük nedeni ise şirketin Çin ve Hindistan pazarında bir türlü ağırlığını gösterememesi ve amiral gemileri ile premium akıllı telefon kullanıcılarını tatmin etmeyi başaramaması. Buna karşın akıllı telefon satışlarında Huawei %32, Xiaomi ise %20 artış göstererek pazardaki paylarını artırmayı başardılar.

Bu düşüş, Samsung’un pazardaki konumunu etkilemiş değil. Güney Koreli teknoloji devi hala dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Huawei ise üç çeyrek üst üste dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Fiyatlarını iyiden iyiye artıran Apple üçüncü sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Xiaomi ise 4. koltuğunu sağlama almış durumda.