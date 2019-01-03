Geçtiğimiz günlerde bir güncelleme takvimi yayınlayan Samsung, bu takvimi kullanıcıların lehine olacak şekilde değiştirdi.

Bundan yaklaşık 10 gün önce Samsung, Android 9 Pie güncelleme takvimini yayınlamıştı. Kimi kullanıcıları mutlu eden, kimi kullanıcıları da üzen bu güncelleme takvimi, olumlu yönde güncellendi. Galaxy Note9 için daha önce Şubat ayı olarak söylenen güncelleme tarihi, Ocak ayı olarak güncellendi ve güncelleme, Note9 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

Güncellenen takvime göre Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları da Android 9 Pie güncellemesini bu ay içerisinde alıyor olacak. Şubat ayı itibariyle de S8 ve S8+ için güncellemenin dağıtımına başlanacak.

Amiral gemisi seviyesindeki cihazları bir kenara bırakacak olursak, Galaxy A8 Star, Galaxy J4 ve Galaxy J6+ modelleri, Nisan ayı içerisinde Android 9 Pie güncellemesini alacak. Bunlara ek olarak Galaxy J7 Duo ve Galaxy Tab S3 9.7 modelleri daha önce söylenenin aksine Ağustos ayında değil, Temmuz ayında güncelleme alacak.

Samsung'un yayınladığı güncel Android 9 Pie takviminin tamamı ise şu şekilde: