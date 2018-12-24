Samsung, Android 9 Pie'ın Yayınlanma Tarihlerini Duyurdu

Yılbaşı yaklaşırken Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcılarını bugün yayınladığı Android 9 Pie güncellemesi ile sevindiren Samsung, yine bugün içerisinde, hangi akıllı telefonlarının 2019'un hangi ayında Android 9 Pie güncellemesine kavuşacağını gösteren listeyi Samsung Members (Samsung'un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sunduğu geliştirici uygulaması) uygulaması üzerinden yayınladı.
Samsung'un Android 9 Pie güncellemesini hangi cihaza hangi tarihte sunacağını gösteren liste ise şu şekilde:
- Galaxy S9 (Ocak 2019)
- Galaxy S9 Plus (Ocak 2019)
- Galaxy Note 9 (Şubat 2019)
- Galaxy S8 (Mart 2019)
- Galaxy S8 Plus (Mart 2019)
- Galaxy Note 8 (Mart 2019)
- Galaxy A8 2018 (Nisan 2019)
- Galaxy A8 Plus 2018 (Nisan 2019)
- Galaxy A7 2018 (Nisan 2019)
- Galaxy A9 2018 (Nisan 2019)
- Galaxy Tab S4 10.5 (Nisan 2019)
- Galaxy J4 (Mayıs 2019)
- Galaxy J4 + (Mayıs 2019)
- Galaxy J6 (Mayıs 2019)
- Galaxy J6 + (Mayıs 2019)
- Galaxy AS Star (Mayıs 2019)
- Galaxy J7 2017 (Temmuz 2019)
- Galaxy J7Duo (Ağustos 2019)
- Galaxy Xcover 4 (Eylül 2019)
- Galaxy J3 2017 (Eylül 2019)
- Galaxy Tab S3 9.7 (Eylül 2019)
- Galaxy Tab A 2017 (Ekim 2019)
- Galaxy Tab Active2 (Ekim 2019)
- Galaxy Tab A 10.5 (Ekim 2019)
Listede Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Ocak ayında Android 9 Pie işletim sistemine kavuşacağı gözüküyor ancak Samsung bu güncellemeyi bugün itibariyle bir yılbaşı hediyesi olarak kullanıcılarına sundu.
Galaxy Note 9 için Ocak ayında Android 9 Pie güncellemesi sözü vermiş olan Samsung'un sözünü tutacağını ve Ocak ayı içerisinde Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesini yayınlayacağını düşünmekteyiz ancak operatör bazlı Galaxy Note 9'ların bu güncellemeyi alması, listede belirtildiği gibi Şubat ayını bulabilir.