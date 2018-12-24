Samsung, Android 9 Pie'ın Yayınlanma Tarihlerini Duyurdu

Android'in en güncel sürümünün akıllı telefonlarında yer almasını isteyen Samsung, Android 9 Pie'ın cihazlara yayınlanma tarihlerini duyurdu.

Yılbaşı yaklaşırken Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcılarını bugün yayınladığı Android 9 Pie güncellemesi ile sevindiren Samsung, yine bugün içerisinde, hangi akıllı telefonlarının 2019'un hangi ayında Android 9 Pie güncellemesine kavuşacağını gösteren listeyi Samsung Members (Samsung'un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sunduğu geliştirici uygulaması) uygulaması üzerinden yayınladı.

Samsung'un Android 9 Pie güncellemesini hangi cihaza hangi tarihte sunacağını gösteren liste ise şu şekilde:

Galaxy S9 (Ocak 2019)

Galaxy S9 Plus (Ocak 2019)

Galaxy Note 9 (Şubat 2019)

Galaxy S8 (Mart 2019)

Galaxy S8 Plus (Mart 2019)

Galaxy Note 8 (Mart 2019)

Galaxy A8 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A8 Plus 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A7 2018 (Nisan 2019)

Galaxy A9 2018 (Nisan 2019)

Galaxy Tab S4 10.5 (Nisan 2019)

Galaxy J4 (Mayıs 2019)

Galaxy J4 + (Mayıs 2019)

Galaxy J6 (Mayıs 2019)

Galaxy J6 + (Mayıs 2019)

Galaxy AS Star (Mayıs 2019)

Galaxy J7 2017 (Temmuz 2019)

Galaxy J7Duo (Ağustos 2019)

Galaxy Xcover 4 (Eylül 2019)

Galaxy J3 2017 (Eylül 2019)

Galaxy Tab S3 9.7 (Eylül 2019)

Galaxy Tab A 2017 (Ekim 2019)

Galaxy Tab Active2 (Ekim 2019)

Galaxy Tab A 10.5 (Ekim 2019)

Listede Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Ocak ayında Android 9 Pie işletim sistemine kavuşacağı gözüküyor ancak Samsung bu güncellemeyi bugün itibariyle bir yılbaşı hediyesi olarak kullanıcılarına sundu.

Galaxy Note 9 için Ocak ayında Android 9 Pie güncellemesi sözü vermiş olan Samsung'un sözünü tutacağını ve Ocak ayı içerisinde Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesini yayınlayacağını düşünmekteyiz ancak operatör bazlı Galaxy Note 9'ların bu güncellemeyi alması, listede belirtildiği gibi Şubat ayını bulabilir.