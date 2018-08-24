Android Go'lu İlk Samsung Galaxy J2 Core - Özellikleri

Samsung'un gelişmekte olan pazarlar için ürettiği yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Core resmen tanıtıldı. Cihaz, Samsung'un Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin ilk Android Go’lu akıllı telefonu olan Galaxy J2 Core’u duyurdu. Günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça zayıf bir donanıma sahip olan Galaxy J2 Core, standart Android işletim sisteminin hafifletilmiş bir versiyonu olan Android Go sayesinde donanımının zayıflığını performans anlamında hissettirmeyecek.

Samsung Galaxy J2 Core Özellikler

5 inç (540x960 piksel) qHD TFT ekran

Exynos 7570 işlemci, Mali-T720 MP1 GPU

1GB RAM, 8GB depolama

Android Go işletim sistemi

8MP, f/2.2 diyaframlı arka kamera

5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

2600mAh batarya

Samsung Galaxy J2 Core, ilk olarak Hindistan’da ve Malezya’da satışa sunulacak. Ancak şirket, giriş seviye cihazın ilerleyen dönemde diğer pazarlarda da satışa çıkacağını duyurdu. Samsung Galaxy J2 Core’un fiyatı ise şu an için bilinmiyor.