Samsung, Galaxy J4 Core'u Tanıtmak İçin Gün Sayıyor

Samsung'un yeni Android Go'lu akıllı telefonu Galaxy J4 Core'un kullanım klavuzunun çevrimiçi olarak sızdırılması, Güney Koreli şirketin cihazı tanıtmaya hazırlandığı yönünde yorumlandı.

Görünüşe göre Samsung, yeni bir Android Go akıllı telefon ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zira şirketin yeni Android Go’lu akıllı telefonu Galaxy J4 Core’un kullanım kılavuzu, çevrimiçi olarak internete sızdırıldı. Sızdırılan kılavuza göre Galaxy J4 Core, tıpkı şirketin ilk Android Go’lu akıllı telefonu Galaxy J2 Core gibi Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung Experience kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Fakat cihazda standart uygulamalar yerine Google’ın ‘GO’ uygulamaları bulunacak.

Kısa bir süre içinde tanıtılması beklenen SM-J410F model numaralı Galaxy J4 Core, Snapdragon 430 işlemciye ve 1GB RAM’e sahip olacak. 1GB RAM’in sürpriz olduğunu söylemek zor. Sonuçta Android Go’lu akıllı telefonların özelliği zayıf donanım ile iyi performans vermeleri. Bununla birlikte Snapdragon 430’un Samsung Experience arayüzü ile nasıl bir performans sunacağı şimdilik bir soru işareti.

Şu an için Galaxy J4 Core’un diğer teknik özelliklerini bilmiyoruz ancak cihazın çok da heyecan verici özelliklere sahip olmayacağını tahmin etmek zor değil. Kullanım kılavuzunun çevrimiçi ortama düşmüş olması, Samsung’un cihazın resmi lansmanı için gün saydığını gösteriyor. Galaxy J4 Core’un Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayağı ise bilinmiyor.