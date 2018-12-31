Samsung, Galaxy S9'lar için yayınladığı Android Pie güncellemesinde Gece Modu'nun geceleri otomatik etkinleştirilmesi özelliğini devre dışı bıraktı.

Samsung, şirketin 2018 yılındaki ilk amiral gemileri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için One UI arayüzü ile birlikte Android Pie güncellemesini resmi olarak yayınladı. Samsung, güncellemeyi yayınladı yayınlamasına ancak One UI, Galaxy S9’lara çok büyük bir eksik ile ulaşmış durumda.

Samsung, Kasım ayında gerçekleşen SDC 2018’de One UI arayüzünü tanıtırken yeni arayüzün en sevilen özelliklerinden biri dahili gece modu olmuştu. Bu mod, üçüncü parti uygulamalardan bağımsız olarak sistem arayüzünün ve sistem uygulamalarının gece moduna sahip olmasını sağlıyordu.

Samsung, Galaxy S9’lara sunmuş One UI arayüzünde gece modu özelliğini tüm özellikleri ile kullanıma sunmadı. Android Pie güncellemesini yapan Galaxy S9 modellerinde fark edilen eksikliğe göre gece modunun zamana ve konuma göre otomatik etkinleştirip devre dışı bırakma özelliği, Galaxy S9’larda bulunmuyor.

Samsung’un Galaxy S9’lar için Android Pie güncellemesini beklenenden erken verdiğini düşünürsek, bunun gözden kaçmış bir hata olabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte konum ve zaman tespiti sırasında hata oluşması nedeni ile özelliğin ileriki güncellemede eklenmek üzere yazılımdan çıkarılma ihtimali de bulunuyor.