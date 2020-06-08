Samsung'un AR Gözlüğü İçin Aldığı Patent Ortaya Çıktı

Başta Apple olmak üzere Samsung ve diğer birçok şirket, bu yıl akıllı telefonlara ve diğer cihazlara bağlanabilecek AR gözlükler üzerinde çalışmaya başladı. Samsung da bu bağlamda AR gözlükler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Samsung bugünlerde birçok yeni proje üzerinde çalışıyor. Yeni katlanabilir telefonlar, yeni Galaxy Note20 serisi ve akıllı saatlerin yanı sıra AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri üzerinde de çalışmaya başlayan Samsung, 4 Haziran tarihinde aldığı AR gözlük tasarım patentini açıkladı. Açıklanan bu patentle birlikte Samsung, sonunda akıllı gözlük yapmanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bu gözlük; akıllı telefonlara, tabletlere ve daha birçok cihaza bağlanarak kullanıcılara artırılmış gerçeklikte görüntüler sunacak. Gelin Samsung'un geliştirdiği akıllı gözlük için yaptığı açıklamalara beraber göz atalım.

Samsung'un AR gözlük patenti ve yaptığı açıklama:

Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlükleri için yaptığı teknik açıklama şu şekilde: "Bir elektronik cihaz geliştirildi. Bu elektronik cihaz bir dokunmatik ekran, bir iletişim modülü ve bu dokunmatik ekranla uyumlu çalışan en az bir işlemciyi içeriyor. Cihazın içerisinde bulunan en az bir tane olacak olan bu işlemci, iletişim modülünü kullanarak artırılmış gerçeklik cihazına birincil içeriğin görüntülenmesini sağlayan verileri aktaracak, birincil içeriğin dokunmatik ekranda kullanılabilmesi için arayüzü görüntüleyecek, iletişim modülünü kullanarak AR cihaza birincil çıkıştan sağlanan görüntünün, arayüze ulaşmasını sağlayacak ve yine aynı şekilde iletişim modülünü kullanarak ikincil bir kaynaktan sağlanan görüntünün dokunmatik ekrana ulaşmasını ve ulaşan verilerin ikincil arayüz sayesinde kontrol edilmesini sağlayacak."

Bu teknik bilgilerin oldukça karışık göründüğünü biliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse Samsung geliştirecekleri, AR gözlüğünün iki farklı çerçevesine iki farklı görüntüyü yansıtabilecek bir işlemci kullanacaklarını açıklıyor. Ayrıca bu iki farklı görüntünün kontrolü için de cihazda iki farklı arayüz olacak.

İki farklı verinin işlenmesi ve arayüzün kontrol edilmesi için de Samsung şu an için en az bir tane işlemci kullanmayı planladıklarını belirtiyor. AR gözlükler için ilerleyen zamanlarda daha çok detay ortaya çıkacak gibi görünüyor. Gelecekte telefonumuzu elimize almamıza gerek bile kalmadan içerik görüntüleyebileceğimiz bu teknolojiyi hepimiz merakla bekliyoruz.