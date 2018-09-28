Samsung, AR Kamera Filtrelerini En Baştan Tasarlıyor

Samsung, daha gelişmiş yüz tanıma özelliklerini kullanarak AR etiketlerini ve AR filtrelerini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefliyor. Sadece yüzü algılamakla kalmayıp yüzün çeşitli özelliklerini de tespit edecek olan teknoloji, en iyi "yapay yüzü" oluşturmayı hedefliyor.

Etkileşimli etiketler gibi AR özellikleri, geçen yıldan beri oldukça popüler olmaya başladı. Apple'ın Animoji'lerinden sonra Samsung'un da kendi AR Emoji'leriyle bu furyaya katılması da bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ortaya çıkan yeni patent ise bu teknolojinin altında yatan temel mantığa dayanıyor.

AR Emoji, kullanıcının yüzünün özelleştirilmiş algoritmalar kullanarak bir kopyasını oluşturmanıza, daha sonra da bunları istediğiniz gibi değiştirip kontrol etmenize yarayan bir eğlence uygulaması. Öte yandan patent, etiketlerin ve benzer unsurların yanı sıra arka planın ve kullanıcının yüzünün manipüle edilip değiştirilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Eğer alınan patent gerçek ise, teknoloji bunu aynı anda kameranın çerçevesinde bulunan birden fazla kullanıcıya uygulayabilecek. Böylece arka planın ve etrafındaki nesnelerin -oluşturulan avatardan bağımsız şekilde- dinamik olarak değiştirilmesi mümkün hale gelecek.

Etiketlerin de benzer şekilde uygulanabileceğini, yeni yazılan algoritmalarla bunların daha sabit ve daha akıcı görüneceğini düşünüyoruz. Her ne kadar Samsung'un -belki de daha iyi yollar bulduğundan- bu patenti kullanıp kullanmayacağı bilinmese de durumun AR ve mobil dünya için bir adım niteliğinde olacağı kesin.