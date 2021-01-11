Samsung, araç içine 49 inçlik devasa bir ekran getiren yeni nesil araç kokpit konseptini sergiledi. Aracın her yerine bir ekran getiren bu etkileyici konseptin gerçeğe dönüşmesi ise yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.

CES 2021’e yenilikçi bir başlangıç yapan Samsung, Digital Cockpit 2021 adlı konsepti ile geleceğin otomobil iç mekan tasarımını sürücülerin beğenisine sunuyor. İlk kez 2018 yılında karşımıza çıkan Digital Cockpit konsepti, 2021 versiyonunda 5G ve yeni nesil bilgi eğlence teknolojileriyle güncellenmiş durumda.

Samsung Digital Cockpit 2021’de belki de en dikkat çekici detay, ön konsolda bulunan 49 inç büyüklüğündeki QLED ekran. Araç hareket halindeyken yol görüşü sağlamak için aşağı inen, araç durduğunda ise yukarı çıkarak tam ekran bir görsel deneyim sunan bu devasa bilgi eğlence ekranı, araçların birer mobil ofis haline dönüşmesini sağlıyor.

Samsung'un bol ekranlı araç kokpit konsepti: Digital Cockpit 2021

Video konferans, video düzenleme gibi çeşitli gelişmiş özelliklere de imkan verecek olan 49 inçlik bilgi eğlence ekranı, 5G bağlantı teknolojisi ile desteklenecek. Samsung, Digital Cockpit 2021’in araç içindeyken en üst düzeyde üretkenliğe sahip olunabilmesi için detaylı bir şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

Akıllı telefonlardan aşina olduğumuz Samsung Health uygulamasının otomobiller için optimize edilmiş versiyonu olan Automotive Samsung Health uygulamasıyla gelecek olan Digital Cockpit 2021, yolcuların sağlık durumunu ve stres seviyesini dahi düzenli olarak kontrol edecek ve stresin arttığı durumlarda iç mekan aydınlatmasını, kokusunu ve müziği rahatlatma amacıyla düzenleyecek.

Samsung Digital Cockpit 2021, 49 inçlik ana ekranın kullanılmadığı durumlarda devreye giren standart, küçük bir bilgi eğlence ekranına ve direksiyon simidinin ortasına yerleştirilmiş bir dokunmatik gösterge ekranına da sahip. 7-8 inçlik bilgi eğlence ekranlarının dahi bazı otomobil modellerinde opsiyonel olarak sunulmadığını düşünürsek Samsung’un bu medya odaklı kokpit konseptinin ne zaman hayata geçeceğini öngörmek epey zor.

Samsung Digital Cockpit 2021 için yayınlanan video