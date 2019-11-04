Samsung, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Ar-Ge merkezini kapatmaya karar verdi. Şirketin özelleştirilmiş ARM çekirdeklerini ürettiği bu merkezin kapatılması, Samsung'un Kyro çekirdeklerine öncelik vereceğini gösteriyor.

Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlara güç veren işlemciler de hayatımızdaki önemli noktalardan bir tanesi haline geldi. Bu sektörün en iyisi Qualcomm olarak biliniyor. Şirketin Snapdragon serisindeki işlemciler bugün pek çok akıllı telefonda kullanılıyor. Ancak Qualcomm, işlemci sektöründeki tek isim değil. Apple, Samsung, Huawei ve MediaTek gibi firmalar da akıllı telefonlar için işlemciler üretiyorlar.

Samsung'un akıllı telefonlarında kullanmak üzere geliştirdiği işlemci serisi "Exynos" bir süredir hayatımızda ve Samsung, kendi işlemcilerini kimi zaman amiral gemisi telefonlarında kimi zaman ise daha düşük donanımsal özelliklere sahip orta segment telefonlarında kullanıyor. Şimdi ise Samsung'un işlemcileriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, Samsung'un ilerleyen dönemlerdeki işlemcilerini ciddi anlamda etkileyecekmiş gibi görünüyor.

Samsung, Exynos işlemcileriyle ilgili çalışmalarının bir bölümünü ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir Ar-Ge merkezinde gerçekleştiriyor. Şirketin bu tesisinde 290 çalışanı bulunuyor ve bu çalışanlar, Samsung'un ARM Holding'den aldığı IP lisansı sayesinde özelleştirilmiş ARM çekirdekleri üretiyorlar. Ancak bu durum, kısa bir süre sonra geçerli olmayacak çünkü Samsung bu merkezi kapatmaya karar verdi.

Aslına bakacak olursak çoğu teknoloji şirketi IP lisansına sahip olmak ister. Zira IP lisansına sahip şirketler ARM çekirdekleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütebilir ve çekirdekleri özelleştirebilir. Bununla birlikte Ar-Ge çalışması isteyen ARM çekirdekleri, şirketlerin sırtına bir ek yük de bindirmiş olur ve hem mali açıdan hem de operasyonel açıdan işleri zorlaştırır.

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda bu AR-Ge merkezinin neden kapatıldığına değinilmedi. Ancak uzmanlar, Samsung'un bu kararı almasında ki en büyük nedenin, Ar-Ge çalışmalarının hem çok pahalı hem de çok zahmetli olmasını gösteriyorlar. Anlaşılan o ki Samsung, ilerleyen dönemlerde tüketicilerin karşısına ARM yerine kendi çekirdekleri olan "Kyro"lar ile çıkacak.

Alınan bu kararın teknoloji devine geri dönüşünün nasıl olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak Samsung, ARM'den uzaklaşmaya karar vermiş durumda ve bu durumun sonucunda, yaklaşık 300 Samsung çalışanı, 2019 sonunda işsiz kalmış olacak. Samsung'un işlemci konusundaki adımları ilerleyen dönemlerde çok konuşulacakmış gibi görünüyor.