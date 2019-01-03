Samsung, 2021 yılından itibaren Audi markalı otomobillerin bilgi eğlence ve güvenlik sistemlerini emanet alacak olan Exynos Auto V9 işlemcisini tanıttı.

Mobil teknolojide gerçek bir dünya devi olan Samsung, otomotiv endüstrisindeki rolünü büyütmeye kararlı gibi görünüyor. Şirket, otomobiller için özel olarak tasarlanan yeni Exynos Auto V9 işlemcisini tanıttı ve işlemcilerin 2021 yılından itibaren Alman otomotiv devi Audi’nin otomobillerinde kullanılacağını duyurdu.

Otomobillerde bulunan yeni nesil Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi için özel olarak tasarlanan Exynos Auto V9, altı ayrı ekran ve 12 ayrı kamera ile birlikte çalışabiliyor. 8nm süreci ile üretilen işlemci, ARM Cortex-A76 CPU cores ve ARM Mali G76 GPU’nun yanı sıra hız ve güç verimliliği için LPDDR4 ve LPDDR5 DRAM’i destekliyor.

Yeni nesil otomobiller söz konusu olduğunda ses sistemi, otonom teknolojiler ve güvenlik, en fazla dikkat edilen konuların başında geliyor. Bu nedenle Exynos Auto V9, HiFi 4 audio Digital Signal Processor (DSP), Sinir İşleme Birimi (NPU) ve Otomotiv Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi B (ASIL-B) desteği ile bir otomobilin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Samsung, yaptığı açıklama ile otomotiv endüstrisine en uygun çözümleri oluşturmak için Exynos ve Isocell markalarını büyütmeye devam edeceğini belirtirken, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi başta olmak üzere tüm yeni nesil otomobil teknolojileri için işlemciler üretmeye devam edeceğini söyledi.