Samsung'un Başkanı, Applevari Tasarımlara Kızdı

Geçtiğimiz ay yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtan Samsung'da Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, tasarımların Applevari olmasından dolayı mutsuz.

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni ürünleri arasında Galaxy Watch Ultra akıllı saatler ve Buds 3 hemen dikkatleri çekmişti. Bu cihazların dikkatleri çekmesinin nedeni ise Apple'ın rakip ürünlerine oldukça benzemeleriydi. Görünüşe göre bu eleştirilere katılanlardan biri de Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong.

Koreli haber ajanslarına göre Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-yong, Apple'ın tasarımlarını kopyaladıkları yönündeki eleştirilerin üzerine şirketin mobil bölümü olan Samsung MX'i bir yeniden değerlendirme toplantısı için çağırdı. Yönetim Kurulu Başkanı'nın doğrudan sürece dahil olması, şirket içinde gerilimi arttıran bir olay oldu.

Samsung'da ortalık karışık

Konuyla ilgili olarak Samsung'a yakın kaynaklar, akıllı telefon bölümünde bazı kişilere kısıtlamalar getirildiğini belirtiyor. Bu kişiler arasında Samsung MX'in lideri TM Roh da bulunuyor. Bu durumla ilgili yorum yapan, kimliğinin gizli kalmasını isteyen Samsung içinden bir kişi, “Başkan (Lee) bizzat Apple’ın tasarım kopyalama tartışmasının ve geçen ay piyasaya sürülen Buds 3 serisi ve Galaxy Watch 7 çevresindeki kalite sorunlarının ardından müdahale etti. İç atmosfer şu anda çok kötü,” ifadesini kullandı.

Samsung'un Apple Watch 7 ve Buds 3 Pro konusunda yaşadığı sorunlar sadece tasarım ile ilgili de değil. Kullanıcılar, düzensiz boşluklar ve kolayca yırtılabilen hassas kulak uçlarına sahip üniteler nedeniyle Buds 3 Pro'dan şikayetçi.