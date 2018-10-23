Samsung Cihazlar Sadece 12 Dakikada Şarj Olacak

SamsungMobile.News Max tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, cihazların 5 kat daha hızlı şarj olmasını sağlayacak grafen batarya teknolojisini geliştirmeyi başardı.

Günümüzde avucumuzun içinde 3’er 5’er kameralı, sesli komutlarımızı anında yerine getirebilen ‘yapay zekalı’ akıllı telefonlar olsa da o metal-cam gövdenin altındaki bataryanın hala çok da yüksek teknolojiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenledir ki dizüstü bilgisayarlardan tabletlere, akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara kadar neredeyse tüm elektronik ürünler patlamaya oldukça müsait.

Samsung gibi ileri teknoloji şirketi, piyasaya sürdükleri her üründe batarya teknolojisini biraz daha ileri taşımaya çalışıyorlar. Fakat mevcut teknoloji, şirketleri sınırlandırıyor ve bu sınırlara uyulmadığında Galaxy Note7 faciası gibi talihsizlikler gerçekleşebiliyor. Samsung, böyle bir olayın tekrarlanmaması, ancak sunulan ürünlerin daha iyi batarya özelliklerine sahip olması için yeni batarya teknolojileri üzerinde büyük bir çalışma gerçekleştiriyor.

SamsungMobile.News Max adlı bir Twitter hesabı, Samsung’a yakın kaynaklardan edindiği bilgiler ile çok önemli bir gelişmeyi takipçilerine aktardı. SamsungMobile.News Max’e göre Samsung, batarya ömrünü ve şarj süresini inanılmaz derecede değiştirecek olan grafen batarya konusundaki geliştirmelerini tamamladı. Ancak ürünün son kullanıcıya sunulacak seviyeye gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

Grafen Batarya Nedir?

Grafen topu olarak adlandırılan grafen-silikon oksit (SiOx), yüksek kapasiteli nikel (Ni) zengini katot materyallerinin ve anot lityum-iyon batarya materyallerinin kaplanması için kullanılır. Grafen topu kaplaması, bataryanın sıcaklığını koruyarak aşırı ısınmasını önlüyor. Bu sayede bataryayı daha hızlı şarj etmek mümkün oluyor. Böylece 1 saatte şarj ettiğiniz bir bataryayı 5 kat artışla sadece 12 dakikada şarj edebileceksiniz.

Samsung’un böylesine gelişmiş bir batarya teknolojisini ticari kullanıma uygun hale getirip getirmediği bilinmiyor. Ancak SamsungMobile.News Max’e göre Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu fikir ilk kez iki yıl önce ortaya atılmıştı ancak o günlerde 500 şarj etme-boşaltma döngüsünden sonra batarya kapasitesinin %76 seviyelerine düştüğü açıklanmış ve söz konusu teknolojiyi kullanmanın en azından şu an için mümkün olmadığını belirtmişlerdi.