Samsung, Bazı Cihazları İçin Android Pie'ı Erkenden Sunacak

Android Pie, birçok kullanıcının merakla beklediği bir güncellemeydi ve Samsung'un güncelleme konusunda kullanıcılarını yine bekleteceği düşünülüyordu. Samsung, beklenenin aksine belirli cihazları için Android Pie güncellemesini erkenden sunacağını duyurdu.

Samsung, güncelleme alacak cihazların yol haritasını sürekli olarak düzenlemeye devam ediyor. Şirket bu kez orta seviye, uygun bütçeler için ürettiği cihazlarına Android Pie güncellemesini erkenden getirmeyi planlıyor. Şimdiden Galaxy A7 (2018) ve Galaxy A9 (2018) cihazlarının bu güncellemeyi Nisan yerine Mart ayında alacağı kesinleşti.

Aslında, hemen hemen tüm cihazlarının Android Pie güncellemesini almasına bir ay kadar bir süre kaldı. Bunun yanı sıra Samsung Türkiye sitesinde A7 (2018) ve A9 (2018) cihazlarının güncellemeleri Mart’ta alacaklarından bahsedildi ancak güncellemenin geleceği periyotlar her pazar için farklı olacaktır.

Güncellemeyi alacak cihazların listesi ise şu şekilde:

Galaxy Note 8 (Şubat 2019)

Galaxy S8 (Şubat 2019)

Galaxy S8+ (Şubat 2019)

Galaxy Tab S4 10.5 (Mart 2019)

Galaxy A6 (Mart 2019)

Galaxy A6+ (Mart 2019)

Galaxy A7 (2018) (Mart 2019)

Galaxy A8+ (2018) (Mart 2019)

Galaxy A9 (2018) (Mart 2019)

Galaxy J2 Core (Nisan 2019)

Galaxy J4 (Nisan 2019)

Galaxy J4+ (Nisan 2019)

Galaxy J6 (Nisan 2019)

Galaxy J6+ (Nisan 2019)

Galaxy J7 Prime2 (Nisan 2019)

Galaxy J8 (Nisan 2019)

Galaxy On7 Prime (Nisan 2019)

Galaxy A8 Star (Haziran 2019)

Galaxy J7 Neo (Haziran 2019)

Galaxy J7 Duo (Haziran 2019)

Galaxy Tab S3 (Ağustos 2019)

Galaxy M10 (Ağustos 2019)

Galaxy M20 (Ağustos 2019)

Galaxy Tab A (2017) (Eylül 2019)

Galaxy Tab A (2018, 10.5) (Ekim 2019)

Genelde güncellemeler konusunda kullanıcıları bekletmeyi pek seven Samsung'un, bu kez verdiği tarihten de erken hareket edeceğini görmek hepimiz için güzel olmalı.