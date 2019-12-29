Samsung, oldukça eksantrik icatlardan oluşan deneysel ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında yalnız insanlar için robotlardan kelleşmeyi önleyici kafa derisi tarama cihazına kadar pek çok garip ve ilgi çekici cihaz var.

Teknoloji firmaları, kendi Ar-Ge departmanları dışında kurdukları çeşitli tesislerle de yeniliklerin gelişmesine yardımcı oluyor. Bu tür girişim ve inovasyon merkezlerine genellikle kuluçka adı veriliyor. Samsung da C-Lab adlı bir kuluçka merkezine sahip.

Her yıl CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda Samsung, bu merkezden gelen ürünleri dünyanın beğenisine sunuyor. Bu yılın ürünleri de fuara yaklaşık 1 ay kala kamuoyuna tanıtıldı. Ürünlerin bazıları oldukça ilginç.

Bu yılın ürünlerinden ilki bir sanal klavye. Öne bakan bir kamera sayesinde bu klavye, istediğiniz yüzeyde yazabilmenizi sağlıyor. Diğer icatlar arasındaysa metinleri dijitalleştiren akıllı kalem, robotlar ve kafatası tarama araçları yer alıyor.

Saç dökülmesi tespit edilebilecek

Kafatası tarama aracına Becon adı verilmiş ve insanın kafasını tarayan bir cihaz ile bir akıllı telefon uygulamasından oluşuyor. Samsung’un açıklamasına göre bu cihazla kafanızı çeşitli faktörlere göre tarayabiliyorsunuz. Bu da size kafatasınızla ilgili olası sorunlarınızı söylüyor. Cihaz saç dökülmelerini de tespit ediyor. “Abi senin tepeler de açılıyor haa!” diyecek patavatsız arkadaşınızdan farkı, başka ve daha ciddi olası sorunları da gözlemleyebilmesi.

Bir diğer icat ise piBo ve oldukça ilginç bir ürün. Samsung’un sitesinde genç bir aileyle birlikte fotoğrafı yer alan bu robot, tek kişilik haneler için bir arkadaş, bir yoldaş görevi gören insansı bir robot. Robot basit hava durumu ve arama bilgilerini sunabiliyor, yüz ifadelerini tanıyabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Hatta şarkı bile söyleyebiliyor. Robotun uygulamasından yeni özellikler de indirilebiliyor.

Samsung’un bir diğer ilginç icadıysa Summyside adlı ışıklandırma sistemi. Bu ışık teknik olarak bir pencereye benziyor ve tablo gibi evin içine asılıyor. Böylece evin içerisini doğal güneş ışığını andıran bir yapay ışıkla aydınlatmak mümkün oluyor. Gerçek güneş ışığıyla ayı spketrumda ışık saçan bu kaynak sayesinde, evin içerisindeki kişiler D vitamini sentezi de gerçekleştirebiliyor.

Diğer ürünler arasında kişisel ultraviyole tarayıcı, jestlerle dokunmadan elektronik aletleri kullanmamızı sağlayan Vtouch gibi ürünler var. Gelecek yılın CES Fuarı'nda Samsung standına gidenler oldukça eğlenceli vakit geçirecek gibi duruyor.

Bu ürünler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evinize bunlardan birini alır mıydınız?