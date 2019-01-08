CES 2019'da sahne alan Samsung'un açıklamasına göre Bixby yakında Google Haritalar, Google Play ve YouTube ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

Samsung’un 2017 yılında Galaxy S8 ile birlikte tanıtmış olduğu sanal asistan Bixby, Samsung kullanıcılarını hiçbir zaman memnun etmedi. Gerek yetersiz dil desteği, gerekse eksik kalan yetenekleri ile Bixby,Google Asistan, Amazon Alexa, Apple Siri gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.

Bununla birlikte Samsung, Bixby’yi güçlendirmeye ve yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. CES 2019 sırasında önemli bir duyuru gerçekleştiren Samsung, sanal asistanının yakında Google Play, YouTube ve Google Haritalar ile birlikte çalışacağını duyurdu. Ayrıca gelecekte iHeartRadio, Uber ve Ticketmaster da Bixby ile iş birliği gerçekleştirecek.

Bixby ile olarak Galaxy akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir sanal asistan olsa da zincirlerini kırarak gerçek bir yapay zeka platformu olma yolunda ilerliyor. Samsung Bixby, yıl içinde 2019 QLED TV’lere, buzdolaplarına, çamaşır makinelerine ve yapay zeka destekli hoparlörlere entegre bir şekilde karşımıza çıkacak.

Samsung, CES 2019’da Bixby ile ilgili olarak, ‘’Bixby, Galaxy akıllı telefonunuzu kullanmanın daha akıllıca bir yolu olarak başladı. Bugün ise ölçeklenebilir, daha fazla cihaz için daha fazla özellik sunacak açık bir yapay zeka platformu olmak için evriliyor.’’ açıklamasını yaptı. Samsung’un Bixby ile ilgili olarak yeni hamlelerinin ne olacağını merak içinde bekliyoruz.