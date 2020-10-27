Samsung, 'Samsung Blade' İsimli Yeni Bir Marka Kurdu

Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde yeni bir marka oluşturdu. "Samsung Blade" olarak isimlendirilen bu marka, daha çok ürün ekranlarına odaklanıyor. Teknik eleştirmenler, bu markanın Galaxy S30/S21'le ilgili olabileceğini düşünüyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son günlerde hareketli bir sürecin içerisine girdi. Şirket, ilk olarak geçtiğimiz hafta "Blade Bezel" ismini marka haline getirdi. Bu marka, Samsung'un akıllı telefonları, dijital kameraları ve video oynatmalarıyla ilgiliydi. Bununla yetinmeyen Samsung, şimdi de "Samsung Blade" olarak isimlendirilen yeni bir marka oluşturdu.

LetsGoDigital tarafından keşfedilen Samsung'un yeni markası, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) aracılığıyla resmileşmiş durumda. Markalaşma belgeleri içerisinde yer alan bilgilere göre şirket, bu marka altında görüntü panelleri, düz panel ekranlar, akıllı telefon ekranları, OLED paneller ve dokunmatik panellere sahip ekranlar duyuracak. Teknik eleştirmenler, bu markanın Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S30/S21'le ilgili olabileceğini düşünüyorlar.

İşte EUIPO'da yer alan o bilgiler

Bazı iddialara göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonunu bu yıl biraz daha erken bir tarihte duyuracak. Hatta edinilen bilgilere göre Galaxy S30/S21, ocak ayında piyasaya sürülmüş olacak. İşte bu iddialar kafaları kurcalarken şirketin giriştiği yeni markalaşma süreçleri, bu markaların Galaxy S30 ya da Galaxy S21 olarak isimlendirilecek yeni amiral gemisi telefonlarla bağdaştırılacağını düşündürüyor.

Samsung, markalaştırdığı her iki isimle ilgili de bir açıklama yapmadı. Ancak Samsung Blade'in doğrudan ekranlara odaklanıyor oluşu, şirketin önümüzdeki süreçte yeni ürünlerle de karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Samsung'un yeni markaları ile neler yapacağını ise önümüzdeki aylar, belki de yıllar gösterecek.