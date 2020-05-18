Samsung, Beş C-Lab Girişimine Daha Destek Verdiğini Açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceğe odaklanan teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen C-Lab (Creative Lab Project) girişiminin bir parçası olarak beş yeni start-up’a destek verdiğini açıkladı.

Dünyanın en değerli tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Samsung, kendi bünyesindeki çalışanlardan çıkabilecek parlak fikirleri desteklemek amacıyla Aralık 2012’de C-Lab (Creative Lab Project) adında bir girişim başlatmıştı. Güney Koreli şirket, bu girişiminin başarısından sonra Samsung ağı dışında da yeni girişimlere ve teknolojilere destek vermek için C-Lab Outside adında yeni bir bölüm daha kurmuştu.

Aradan geçen zamanda birbirinden etkileyici C-Lab projelerine ev sahipliği yapan program, geleceğe odaklanan inovatif çözümlerin kök salması için harika bir ekosistem sunuyor. Samsung bugün, Blockbuster, Haxby, Hyler, RootSensor ve SunnyFive olmak üzere beş yeni girişime daha destek verdiğini açıkladı.

Samsung'un C-Lab programı, girişimlere büyümeleri için gerekli olan yatırımı ve iş danışmanlığını sağlıyor

Samsung, kendi bünyesinde faaliyet gösterecek olan spin-off şirketlere C-Lab programı kapsamında büyümeleri için gerekli olan yatırım ve iş danışmanlığını sağlayacak. Samsung ayrıca girişimleri başlatan çalışanlarının, start-up’ları başarısız olması halinde işlerine dönebilecekleri beş yıllık bir zaman çizelgesi de sunuyor. Böylece çalışanlar, kariyerlerini riske atmadan girişimcilik hayallerini takip edebilecekler.

Girişimlere gelince; Blockbuster, akıllı telefonlardaki videolara bilgisayar grafikleri ve 3D efektler eklemenizi sağlayan bir video düzenleme uygulaması. Yazılım, 2D sahneleri 3D katmanlara dönüştürerek gerçekçi 3D efektler oluşturmak için patentli bir Blockbuster algoritması kullanıyor. Haxby ise kullanıcının öğrenme becerisini artırmak için özelleştirilmiş Yapay Zeka (AI) odaklı bir eğitim platformu.

Samsung, bugüne kadar C-Lab programı kapsamında 45 farklı girişimin kurulduğunu açıkladı

Bir diğer girişim olan Hyler, analog metinleri dijitale dönüştürüyor ve akıllı telefonlara aktarıyor. Kullanıcılar, Hyler uygulaması aracılığıyla kolayca bilgi toplayabiliyor, yazılı bir metni dijital hale getirebiliyor ve üzerinde düzenleme yapabiliyor.

Samsung çalışanları tarafından geliştirilen RootSensor, Ultraviyole (UV) ışınları tespit edebilen ve cilt durumu ile D vitamini üretimi hakkında bilgi sağlayan yeni bir sensör türü. Girişimin arkasındaki ekip, söz konusu sensörün giyilebilir cihazlarda, akıllı arabalarda ve akıllı binalarda kullanılabileceğini söylüyor.

Pencere şekilli bir aydınlatma cihazı olan SunnyFive, yapay Güneş ışığı üretiyor

SunnyFive ise muhtemelen gruptaki en ilginç girişim. Yapay Güneş ışığı üreten pencere şekilli bir aydınlatma cihazı olan SunnyFive, Güneş ışığına yeterli erişimin olmadığı yerlerde, insanların iç mekanlarda veya düşük ışıklı yerlerde D vitamini sentezlemelerine yardımcı oluyor. Güneş’in gün boyunca gökyüzünden doğal geçişi ile ürettiği kadar ışık spektrumu sağlayan cihaz, bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

Bugüne kadar C-Lab programı kapsamında toplam 45 girişim kurulduğunu belirten Samsung, söz konusu start-up’ların yıllar içinde 45 milyon doların üzerinde yatırım aldığını ve başlangıçtaki değerlerini üç katına çıkardıklarını bildirdi.