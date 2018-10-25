Samsung 'Çentikli' Ekranlara Diss Attı: Samsung Galaxy A8s

Samsung, Çin'de düzenlediği etkinlikle hiç beklenmeyen ilginç bir telefondan küçük bir görsel sundu: 'Delikli' ekranıyla Samsung Galaxy A8s.

Piyasadaki çentik furyası biraz durulmuşken, daha önce hiçbir telefonunda bu yeniliğe yer vermeyen Samsung, bambaşka bir fikirle karşımıza çıktı. Ekrana gömülü kameraların standartlaşmasıyla hayatımızdan çıkacağı neredeyse kesin olan çentiğe karşı farklı bir fikirle geldi: 'Delikli' ekran.

3 ve 4 kameralı iki yeni bombayla kullanıcıları karşılayan Samsung, 'çentik' kavramına olan soğukluğunu bir kere daha gösterdi. Samsung, henüz özellikleri resmen açıklanmasa da ön panele yerleştirdiği küçük deliğe hem ön kamerayı hem de yakınlık sensörünü yerleştirecek.

Maalesef şu an telefon hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak Galaxy A8S'in şu ana dek görülmemiş bir ekran/gövde oranı olacağı kesin gibi. Mükemmel denebilecek incelikte çerçeveyle adeta elimizde ekran tutuyor gibi hissedeceğimiz bir telefonla karşılaşacağız gibi görünüyor.