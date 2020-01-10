Samsung'un CES 2020 kapsamında düzenlediği gizli bir toplantıda, yaklaşmakta olan Galaxy S11 serisinin tanıttığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, toplantı sırasında Galaxy S11 serisinin isim değişikliğini onaylayarak Galaxy S20 modellerini gösterdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili sabah paylaştığımız bir haberimizde, şirketin CES 2020 etkinlikleri kapsamında herkese açık olmayan, gizli bir toplantı düzenlediğinden bahsetmiştik. Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Samsung'un gizli toplantı sırasında katlanabilir ekranlı ikinci telefonunun Galaxy Fold 2 olarak değil, Galaxy Bloom olarak isimlendirileceğini ortaya koyuyordu. Şimdiyse bu gizli toplantının yeni detayları ortaya çıktı.

Samsung, şubat ayında düzenleyeceği bir etkinlikle hem yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi Galaxy S11'i hem de katlanabilir ekranlı yeni telefonunu duyuracak. Ancak görünen o ki Samsung, tüketicilerin karşısına Galaxy S11'le değil, Galaxy S20 serisi ile çıkacak.

Aslına bakacak olursak Galaxy S11 serisinin Galaxy S20 olarak geleceği, uzun süredir konuşuluyordu. Ancak son raporlar, Samsung CEO'su DJ Koh'un bu söylentiyi doğruladığını ortaya koyuyor. Zira gelen bilgilere göre DJ Koh, CES 2020 etkinliklerinde düzenlenen gizli toplantıda, yeni Galaxy S serisini bizzat kendisi Galaxy S20 serisi şeklinde tanıtarak bu isimlendirmeyi doğrulamış oldu.

Raporlara göre Samsung, düzenlediği gizli toplantıda Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra isimli üç varyant tanıtmış. Ancak Galaxy S10e'nin halefi olacak olan Galaxy S20e'ye dair herhangi bir bilgi verilmemiş. İddialara göre Samsung, Galaxy S20 serisinde ana model olarak ortanca modeli değil, giriş seviye modeli alacak.

Anlaşılan o ki Samsung, 11 Şubatta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S20 serisini tüketicilerle buluşturacak. Ancak unutulmaması gereken nokta, Samsung'un bu konuyla ilgili henüz hiçbir resmi açıklama yapmamış olması. Yani ortaya çıkan raporlar, düşük bir ihtimal de olsa gerçeği yansıtmıyor olabilir. Samsung'un yeni akıllı telefonlarıyla ilgili tüm soru işaretleri, 11 Şubat'taki "Unpacked" etkinliğinde ortadan kalkmış olacak.