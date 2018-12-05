Samsung, Consumer Electronics Show(CES)’da 4K çözünürlüğe sahip ilk OLED ekran panellerinin duyurusunu yapacak.

CES, her yıl pek çok önemli duyuruya sahne oluyor. Bu yıl yapılacak tanıtımlar arasında ise Samsung’un 4K çözünürlüğe sahip OLED ekranı dikkat çekiyor.

Gelen haberlere göre, yeni OLED ekranlar üç farklı boyutta olacak. Bu boyutlar 13.3 inç, 14 inç ve 15.6 inç olacak. CES 2019, Las Vegas’ta 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.

OLED teknolojisi, geleneksel LED yerine organik LED kullanıyor. Bu teknoloji de pek çok avantaja sahip. Enerji tasarrufu ve daha iyi renk kalitesi gibi özellikler, OLED’i yeni trend haline getirecek. Daha az mavi ışık verdiği için uzun süreli kullanımda daha çok tutulan ve daha iyi kontrasta sahip olan OLED’ler, uzun süredir cep telefonlarında kullanılıyordu. Gelecek yıl dizüstü bilgisayarlarda çok popüler olması beklenen OLED ekran akımına Samsung da katılacak.

LCD panellerden daha ince olan OLED ekranların fiyatı ise biraz daha yüksek. Samsung’un OLED ekran panellerinin, LCD panellere kıyasla 50-60 dolar kadar daha pahalı olması bekleniyor.

Samsung’un ekranlarının tek kullanım yeri firmanın kendi dizüstü bilgisayarları olmayacak. Samsung’un şu anda HP, Dell ve Lenovo ile de görüşme halinde olduğu söyleniyor.