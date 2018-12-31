Samsung, CES 2019’da Akıllı Ayakkabı Tanıtmaya Hazırlanıyor

Samsung, teknoloji ile kıyafetleri birleştirme konusunda uzun yıllardır çalışmalarını devam ettiren bir firma. Koreli devin kreasyonuna şimdi de yeni bir ayakkabı katılıyor.

Teknoloji ile spor, son yıllarda iyice iç içe geçmiş durumda. Amerikan sporlarında çok uzun süredir istatistik tutulmasına alışkınız ancak futbol gibi daha geleneksel oyunlarda bile ısı haritaları, koşu mesafeleri ve yeni kıyafet teknolojileri geliştiriliyor.

Samsung’un yeni spor ayakkabısı da ayakkabı içinde bulunan sensörler yardımıyla sürekli olarak veri toplayacak şekilde üretilecek.

Ağustos ayında Kore Telif Hakları Ofisi’ne yapılan başvuruda, Samsung C&T iki tasarım için patent almıştı. 27 Aralık 2018’de işleme giren patent, farklı spor ayakkabı tasarımlarını göz önüne seriyor. Tasarımlarda ayakkabıların arka kısmında yer alan sensörler göze çarpıyor.

Patenti alınan ayakkabılarda deri ve sentetik materyal kullanılıyor. İlk modelde akıllı ayakkabı, etiketi çekerek açılıp kapanıyor. İkinci modelde ise akıllı fonksiyonları aktif hale getirmek için özel bir plastik parçayı açmak gerekiyor.

Samsung, yakın zamanda da Kış Olimpiyatları için hazırlık yapan Hollandalı sporcular için akıllı suit geliştirmişti. Samsung’un bir dalı olan Iofit de yıllar önce bir akıllı ayakkabı üretmişti.

Ayakkabıların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor. Patentlere göre oldukça ileri seviyeye gelmiş olan bu tasarımların yakın zamanda duyurulması olası.