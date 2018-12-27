Samsung, 4K Oled Ekranlı Bilgisayarını CES 2019'da Tanıtacak

8-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2019'da Samsung'dan önemli bir duyuru gelecek.

Consumer Electronics Show kapsamında gelecek yıl (bu espriyi yapmadan seneyi sonlandırmayalım dedik) oldukça önemli duyurular bekleniyor. Her yıl ocak ayında düzenlenen ve tüketici elektroniğine dair o yıl piyasaya çıkacak ürünlerin tanıtıldığı fuarda, Samsung'dan 4K OLED ekran duyurusu bekleniyor.

8 Ocak'ta başlayacak olan fuarda, üç farklı 4K OLED ekranla karşılaşmamız olası. 13.3, 14 ve 15.6 inç boyutlarında OLED ekranlarını duyuracak olan Samsung, 12 inç ekranlarında kullandığı 2K OLED ekranları böylece bir süt seviyeye taşımış olacak. Şu an piyasada Lenovo ThinkPad X1 Yoga ve birkaç Monster modelinde zaten 4K OLED ekran kullanılıyor.

Samsung bu alanda herhangi bir ilk olmayacak. Ancak madem böyle bir sızıntı var; muhtemelen piyasadaki alternatiflerine göre çok daha uygun fiyatlı ve piyasa ortalamasını aşağı çekecek bir duyuru gelecektir. Bu sayede önümüzdeki süreçte 4K ekranların dizüstü bilgisayarlarda standart hale gelmesinin de yolu açılmış olacak.