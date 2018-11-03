Chromebook kullanıcılarına iyi bir alternatif olacak Samsung Chromebook Plus V2 LTE'nin ve Snapdragon işlemcili Galaxy Book 2'nin satışları başladı.

Chrome OS işletim sistemi ile çalışan Chromebook'ların popülariteleri son dönemde yeniden artmış durumda ve Google her ne kadar beklediği ilgiyi görememiş olsa da bu durum yavaş değişiyor. Üreticiler de Chrome OS işletim sistemine sahip yeni bilgisayarlarını üretmeye devam ediyorlar. Samsung da bu üreticiler arasında ve LTE destekli iki yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Chromebook Plus'ın LTE destekli yeni versiyonu, 600 dolardan satışa çıkmış durumda. Cihaz bu fiyatla, şimdiye kadar piyasaya sürülen en pahalı Chromebook'lar arasındaki yerini alıyor. Galaxy Book 2 ise Samsung'un lk Snapdragon işlemcili Windows PC'si olma özelliğini taşıyor. Galaxy Book 2'nin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise 14 saatlik pil ömrü. Üstelik bu sürenin 20 saate kadar uzayabileceği söyleniyor.

Chromebook Plus V2 LTE ve Galaxy Book 2 artık satışta ancak ülkemizde ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazlar resmi olarak satışa sunulsa dahi fiyat olarak çok da memnun etmeyeceklerine ise kesin gözüyle bakılıyor.