Samsung, çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip yeni taşınabilir SSD'si 'Portable SSD X5'i tanıttı. SSD'nin fiyatı ise en çok dikkat çeken kısmı diyebiliriz.

NVMe teknolojisine sahip SSD'ler, bilgisayar dünyasındaki en iyi yeniliklerden biri. Bildiğimiz SATA SSD'lerin bile yanında yavaş kaldığı bu teknoloji, gün geçtikçe daha da yaygın hale geliyor. Samsung, bugün NVMe tabanlı taşınabilir bir SSD tanıttı.

'Portable SSD X5' adıyla piyasaya sürülecek olan cihaz, NVMe ve Thunderbolt 3 teknolojilerini barındırıyor. 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere üç farklı kapasite ile satışa çıkacak olan X5, maalesef oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayesinde USB 3.1'e göre 4 kat daha hızlı, yani 40Gbps bant genişliği sunan X5, NVMe teknolojisi sayesinde de adeta uçuyor. 2.800 MB/s seviyelerine ulaşan okuma hızıyla X5, SATA arabirimli taşınabilir SSD'lere göre 5.2 kat; taşınabilir HDD'lere göre ise 25.5 kat daha hızlı. Ayrıca 2.300 MB/s seviyelerine kadar çıkabilen yazma hızı sayesinde bu SSD, 20 GB boyutlu 4K videoyu 12 saniyede aktarabiliyor.

Parlak metal gövdeye sahip olan Portable SSD X5, tasarımıyla da göz dolduruyor. Darbelere karşı oldukça dayanıklı olduğu söylenen X5, çeşitli termal güvenlik donanımlarını da barındırıyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un "Taşınabilir SSD Yazılımı" sayesinde güçlü bir şifreleme imkanı sunan X5, verilerinizi en iyi şekilde korumayı hedefliyor.

3 Eylül itibariyle satışa çıkacak olan Portable SSD X5, oldukça yüksek bir fiyata sahip olacak. 500GB'lık versiyonu 399 dolar seviyesinden satışa çıkacak olan SSD'nin 1TB kapasiteli versiyonu 699 dolar, 2TB kapasiteli versiyonu ise 1399 dolardan satışa çıkacak.