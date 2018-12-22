Samsung, Gece Çekimleri için Bright Sight'ı Geliştiriyor

Yakın zamanda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların neredeyse tamamı, düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafları iyileştirmek adına birtakım özelliklere sahipti. Bunun en etkileyici örneğini "Night Sight" adıyla Pixel 3'te görmüşken, yeni bilgiler Samsung'un da S10 serisi için benzer bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Samsung "Bright Night (Parlak Gece)" adını vereceği gece fotoğrafı özelliği, daha önce gördüğümüz çözümlerle benzer bir yaklaşıma sahip. Birkaç farklı pozlamayla çekilen fotoğrafı birleştirip en iyi sonucu -doğal olarak da en net ve parlak olanı- bize sunan bu sistem, flaşın ortaya çıkaracağı çok da hoş olmayan görüntüden uzaklaşılmasına yarıyor.

XDA Developers'ın Galaxy Note9'un One UI arayüzüyle birlikte gelen Samsung Kamera uygulamasının kodlarında keşfettiği Bright Sight özelliği Huawei ve Google'ın çözümleriyle rekabet edecekken, S10 serisi ile gelme ihtimali oldukça yüksek.

Bright Sight'ın çıktığında en azından bir süre sadece Galaxy S10 serisine özel olacağı, ancak ilerleyen günlerde önceki nesil cihazlara da geleceği düşünülüyor. Hatırlayacak olursak Samsung, benzer bir yaklaşımı Galaxy S9 ve Note9'daki Scene Optimizer özelliği ile sergilemişti. Şu ana kadar gördüğümüz en etkileyici "gece görüş" özelliği olan Google'ın Night Sight'ı, diğer üreticiler tarafından da benimsenmişti. OnePlus buna Nightscape demiş, Xiaomi kendi versiyonunu Night Scene olarak adlandırmış, Çinli dev Huawei ise Night Mode adını vermişti.

Samsung'un Galaxy S10 serisini Şubat sonunda düzenlenecek MWC 2019'dan hemen önce, Samsung Unpacked 2019 etkinliğiyle tanıtması bekleniyor.