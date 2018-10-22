Samsung, ekranın tamamından parmak izini algılayabilen sensör için patent başvurusu yaptı.

Akıllı telefonlarda artık çerçeveleri daralarak aynı boyutta bir cihazda daha büyük bir ekrana sahip olma yoluna gidiliyor. Bunun götürüsü olarak eskiden ekranın alt kısmındaki çerçevede bulunan parmak izi okuyucuları birçok cihazda arka tarafa taşındı. Kullanıcıların arka tarafta bulunan parmak izi sensörüne erişiminin zor olduğunu ve genellikle kullanıcıların parmak izi sensörü yerine kamera modülüne bastığını fark eden teknoloji devleri, parmak izi sensörünü ekranın alt kısmına taşıdı.

Günümüz lider teknoloji markalarının amiral gemisi akıllı telefon modelleri artık ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Ekranın altında orta kısmında bulunan parmak izi sensörü, telefonun ekranının altından parmak izinizi algılayabilmekte. Samsung inovatif bir hamle yaparak; FoD (Fingerprint On Display) adını verdiği, ekranın herhangi bir yerinden parmak izinizi okuyabilen sensör için patent başvurusu yaptı.

Samsung'un yeni sensörü bütün akıllı telefon tipleri için uygulanabilmekte. Ana yonga seti uykudayken düşük güçle çalışacak sensör, kullanıcı ekrana parmağıyla dokunduğu anda ekranı uyandıracak ve ekran kilidini açacak. Art arda 3 kere parmak izini okuyacak olan sensör, her bir okumayı 20-30 ms arasında gerçekleştirecek.