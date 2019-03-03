Samsung, Apple ve Google İçin Katlanabilir Ekran Üretecek

Samsung, akıllı telefon sektöründeki en büyük rakiplerinden olan Apple ve Google için katlanabilir ekran üretmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon sektöründe ürettiği telefonlar dışında ekranlarla da pazarın hakimiyetini elinde tutmaya çalışan Samsung, MWC 2019’a damgasını vuran katlanabilir telefonlar için de çalışmalara başladı. İlk telefonu Galaxy Fold’u tanıtan Samsung, şimdi de Apple ve Google’a katlanabilir ekran sağlamaya hazırlanıyor.

ETNews’den gelen rapora göre Samsung, ürettiği bir dizi katlanabilir ekranı Apple’a teslim etti. 7.2 inç boyutundaki bu katlanabilir ekranın, Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’dan 0.1 inç daha küçük olması bekleniyor.

Samsung ve Apple arasında uzun yıllardan beri süregelen yarış, iPhone X serisi ile birlikte bir ortaklığa dönüşmüştü. Bu süreçte Samsung’a olan bağlılığını düşürmek isteyen Apple, LG gibi firmalarla anlaşmaya çalışmış olsa da katlanabilir ekran sektörüne adım attığımız bu günlerde ikili arasında yeni bir ortaklık kurulacak gibi duruyor.

Yayınlanan rapora göre Samsung’un şu anda yılda 2,4 milyon adet katlanabilir ekran üretecek kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin talebe göre 10 milyona kadar da çıkarılabileceği düşünülüyor. Şirket, bu kapasiteyle kendi katlanabilir akıllı telefonları dışında Apple ve Samsung gibi firmalar için de ekran üretecek.

Apple’ın ekran üretimi konusunda dışa bağlı olmasını kullanan Samsung, eğer bir aksilik olmazsa Apple’ın bu sene çıkaracağı katlanabilir telefonların ekran tedarikçisi olacak. Ekranın Galaxy Fold gibi içeri mi kapanacağı, yoksa Huawei Mate X gibi dışarıda mı kalacağı ise şu an için bilinmiyor.