Samsung'dan İlginç Patent Başvurusu: Rize10, Rize20 ve Rize30

Son zamanlarda model adlandırmalarında değişikliğe giden Samsung, Rize adlı yeni bir seri üzerinde çalışıyor olabilir.

Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek modellerinde kullanılma ihtimali olan birkaç tane ilginç model ismi tescilledi. Rize10, Rize20 ve Rize30 isimlerinin patentini alan şirket, ilgili patentlerde görülebileceği üzere bu isimleri akıllı telefon kategorisi için tescillemiş durumda.

Alınan patentlerde bu cihazların akıllı telefon olduğundan başka bir detay bulunmuyor. Son aylarda isimlendirme konusunda birçok değişiklik yapan, ve yapacak olan Samsung'un, Rize serisini nasıl konumlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Model numaralarından yola çıkacak olursak Rize10, Rize20 ve Rize30 cihazları daha uygun fiyatlı olarak konumlandırılabilir. Gelecekte Rize50 ve Rize70 gibi cihazların da çıkması muhtemel, ancak şu an o yönde somut bir kanıt bulunmuyor.

Ayrıca, bahsi geçen patentlerde cihazlar 'akıllı telefon' olarak tanımlansa da akıllı telefonla ilgili farklı bir şey de olabilir. Model isimlerinin önünde Galaxy olmaması bu konudaki soru işaretlerini oluşturan en büyük etken. Her ne olursa olsun, Samsung'un Rize serisi özellikle ülkemizde ismiyle çok konuşulacak gibi görünüyor.

Rize10, Rize20 ve Rize30 için alınan patentlere ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.