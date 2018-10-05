Rüşvet Alan Eski Güney Kore Lideri, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı'ndan af karşılığı rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rüşvet, yolsuzluk, zimmete para geçirme ve görevi suistimal etme suçlarından yargılanmakta olan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın cezası belli oldu. Lee'nin, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı adına af çıkarmak için şirketten milyonlarca dolarlık rüşvet aldığına kanaat getiren mahkeme, Lee’ye 15 yıl hapis cezasına ek olarak 11,5 milyon dolar para cezası kesti.

Hem dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, hem de Lee Myung-bak, haklarında çıkan rüşvet ve yolsuzluk yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Fakat mahkeme, iddiaların gerçek olduğuna karar vererek, ‘’İşlenen suçun ciddiyeti nedeniyle sanığın ağır şekilde cezalandırılması kaçınılmaz.’’ dedi ve cezayı kesti.

Lee Myung-bak’a göre söz konusu rüşvet ve yolsuzluk iddiaları siyasi bir komplodan başka bir şey değil. Ancak Lee’nin hapis cezası alan 4. eski Güney Kore Cumhurbaşkanı olması, durumun siyasi komplodan fazlası olduğunu düşündürüyor. Lee'nin halefi Park Geun-hye de geçtiğimiz Nisan ayında görevi suistimal etme suçundan 33 yıl hapis cezası almıştı.