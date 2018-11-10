Samsung'dan Yeni Kapaklı Amiral Gemi Telefonu: Galaxy W2019

Samsung'un bir süredir hakkında dedikodular dönen yeni kapaklı ve tuşlu telefonu W2019'un resmi tanıtımı nihayet gerçekleşti

Samsung, geçtiğimiz sene tanttığı Galaxy W2018 ile tasarımda nostaljiyi, tuşları ve kapakları sevenleri hayli mutlu etmişti ancak aşırı yüksek fiyatıyla da tepki toplamıştı çünkü telefon 2.500 dolar civarı bir fiyatla piyasaya sürülmüştü. Ancak seri sevilmiş olacak ki devamı geldi ve Samsung uzun zamandır hakkında sızıntılar yaşanan yeni fiziksel tuşlu, kapaklı ve iki ekranlı telefonu Galaxy W2019'u tanıttı.

Telefonda iki adet 4.2 inç S- AMOLED 1920 x 1980 ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 845 SoC ve 6GB RAM'e sahip olan telefon, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneğiyle tanıtıldı.

Kamera konusunda ise Galaxy S9+ ile aynı özelliklere sahip olan telefonun 12+12 MP çift ana kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. Yanda bulunan parmak izi okuyucusuyla da dikkat çeken telefon 3.070 mAh bataryası ile uzun bir şarj ömrü vadediyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan Galaxy W2019; nostaljik tasarımı ve gelişmiş özelliklerinin yanında dudak uçuklatan fiyatıyla da ilgi çekti. Şu an için yanızca Çin'de satışta olan telefonun fiyatı ise 2732 dolar. Telefon 11 Kasım'da ön siparişe açılacak.