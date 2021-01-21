Samsung Display, mart ayı itibarıyla 14 inç büyüklüğünde OLED ekranlar üretmeye başlayacağını duyurdu. 90 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekranlar dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. Görünen o ki Samsung, dizüstü bilgisayar deneyimini değiştirme konusunda iddialı bir çıkış yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ekran üretim biriminden sorumlu olan Samsung Display, önümüzdeki aylarda çok konuşulacak bir gelişmenin yaşanacağını açıkladı. Şirket CEO'su Joo Sun Choi tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung Display, mart ayı itibarıyla 90 Hz tazeleme oranı sunan 14 inç büyüklüğünde OLED ekran üretimi yapmaya başlayacak. Bu ekranlar, yeni nesil dizüstü bilgisayarlara hayat verecek.

Choi, konuyla ilgili açıklamalarında üretilecek ekranların detaylarına değinmedi. Ancak bu açıklamanın pek çok yeniliğe gebe olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Bu bağlamda 90 Hz tazeleme oranı sunacak OLED ekranlar, hem oyuncuları hem günlük hem de profesyonel kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarda kullanılıp, kullanıcıların deneyimini iyiden iyiye değiştirebilir.

OLED ekran teknolojisinin 90 Hz ile dizüstü bilgisayarlara gelmesi, en çok da oyuncuları sevindirebilir

OLED ekran teknolojisi, Samsung tarafından uzunca bir süredir kullanılıyor. Aslına bakacak olursak son dönemlerde miniLED ve microLED teknolojileri biraz daha ön planda olmaya başlamış olsa da sektörün önde gelen isimleri, OLED ekranların hala en iyi olduğunu düşünüyor. İşte bu ekranlar artık, çok daha fazla dizüstü bilgisayarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca OLED ekran kalitesi, en çok da oyuncuları memnun edecek.

Video oyun dünyası her gün biraz daha gelişiyor ve piyasaya sürülen oyunlar, özellikle de grafikleri açısından dikkat çekici hale geliyor. Üstelik son yıllarda 60 Hz'nin de pek bir önemi kalmadı. Oyuncular, özellikle de hareketin fazla olduğu oyunlarda 144 Hz ekranlara ihtiyaç duyar hale geldiler. Samsung Display tarafından üretilecek ekranlarsa 144 Hz tazeleme oranını en azından şimdilik sunmayacak olsalar da OLED'in nimetlerini, 90 Hz'de oyunculara ulaştırmış olacak.