Samsung Display, OLED Ekranları İle Yeni Pazarlara Açılıyor

Akıllı telefonlarda OLED ekran pazarının lideri olan Samsung Display, bilgisayar ve otomotiv sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. Samsung Display'in hedefi, bu iki alanda da pazarın hakimi olmak.

Samsung Display, kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 15.6 inçlik UHD OLED ekranını piyasaya sürerek bu pazara ağırlık vereceğinin sinyallerini vermişti. Son derece yüksek çözünürlük ve olağanüstü kontrast sunan OLED ekranla dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın zamanda otomotiv pazarına da giriş yapacak.

Geleneksel LCD ekranlarla karşılaştırıldığında siyah renkleri 200 kat daha koyu, beyaz renkleri de 2 kat daha parlak gösteren yeni ekran, 3.4 milyon renk yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Sektörün dev firmalarının Samsung Display tarafından üretilen OLED ekranları kullanan dizüstü bilgisayarlar üretme konusunda rekabete girmesi bekleniyor. Samsung ise yeni OLED ekranlar için hangi bilgisayar üreticileriyle beraber çalışacağını henüz açıklamadı.

2017 yılında Audi için 5.7 inçlik arka koltuk kontrol panelleri üreten Samsung Display, Audi'nin bu yıl piyasaya süreceği e-tron elektrikli otomobiliyle otomotiv pazarına geri dönecek. Şirket, e-tron için 7 inç boyutunda sanal dış ayna görevi üstlenen OLED ekranlar üretti. Son dönemde sıkça görmeye başladığımız sanal aynaların yaygınlaşması, Samsung'un bu sektörde de adından söz ettirmesine yardımcı olabilir.

Samsung Display, otomotiv pazarı için yalnızca sanal aynalar üretmekle kalmayacak. Şirket bu ayın başlarında Harman ile birlikte hız ve yakıt göstergelerini, müzik ve navigasyon bilgilerini gösteren 12.3 inçlik bir OLED gösterge paneli üretmişti.

IHS Markit tarafından yayınlanan raporlarda Samsung Display'in mobil OLED segmentindeki 2018 pazar payı %92 olarak açıklandı. 2018'de 22 milyar dolar hacme sahip olan OLED pazarının, 2023 yılında 35.2 milyar dolar hacme sahip olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki otomotiv ve dizüstü bilgisayar pazarına yapılan bu yatırımlar, kısa süre sonra Samsung'u oldukça güçlendirebilir.