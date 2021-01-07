Samsung, Galaxy Chromebook 2 olarak isimlendirdiği ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını duyurdu. Dünyanın ilk QLED ekrana sahip ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkan ürün, Chrome OS işletim sistemi ve 10. nesil Intel işlemciyle, etkileyici bir deneyim sunacağa benziyor.

Geçtiğimiz saatlerde yeni nesil akıllı televizyonları ile bu televizyonlarda kullanılacak güneş enerjili kumandasını duyuran Samsung, şimdi de "Galaxy Chromebook 2" olarak isimlendirdiği yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bu ürün, sahip olduğu QLED ekran ile dünyada bir ilk olma unvanına sahip durumda. Daha önce piyasaya sürdüğü pek çok üründe QLED ekran kullanan şirket, daha önce hiçbir ikisi bir arada dizüstü bilgisayarında bu teknolojiden faydalanmamıştı.

Samsung'un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı, 13,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir QLED ekrana sahip. Dokunmatik desteğine sahip olan bu ekran, herhangi bir stylus kalem ile de tam bir uyum içinde kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu sayede, bu ikisi bir arada dizüstü bilgisayarda çizimler de yapabiliyorlar.

Karşınızda, Samsung Galaxy Chromebook 2

Samsung Galaxy Chromebook 2, adından da anlaşılabileceği üzere Chrome OS işletim sisteminden güç alıyor. Haliyle de Google Asistan desteğine sahip olan bu ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, sadece konuşarak bile kontrol edilebiliyor. 8 GB'ye kadar RAM 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile satın alınabilen ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, Intel'in 10. nesil Core i3-10110U veya Intel Celeron 5205U işlemcisinden güç alabiliyor. Tüm bunlara ek olacak Bluetooth 5 ve Wi-Fi 6 gibi yeni nesil teknolojiler de Samsung Galaxy Chromebook 2'de bulunuyor.

Piyasaya sürülen Chromebook'lar, daha çok iş odaklı geliştirilirler. Ancak Samsung'un Galaxy Chromebook 2'si, kullanıcıların keyfi ihtiyaçlarını da karşılayabilecek düzeyde. Rahat bir klavye deneyimi için geniş boşluklara sahip olan özel bir tasarım tercih eden şirket, 5 wattlık iki stereo hoparlör ile de bu ürünü destekliyor. Böylelikle Samsung Galaxy Chromebook 2, dizi ve film tutkunlarının da favorisi olabilir gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Chromebook 2'nin etkileyici yanlarından bir tanesi de kompakt yapısı. Sadece 13,9 mm kalınlığa sahip olan bu dizüstü bilgisayar, sunduğu teknik özelliklere ek olarak genel görünümüyle de Samsung hayranlarını etkileyecek gibi görünüyor. İki farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek ikisi bir arada dizüstü bilgisayarın 45,5 Wh'lik bataryasının bir günlük kullanımı rahatlıkla çıkarabileceğini söyleyen Samsung, Galaxy Chromebook 2'nin fiyatını ise şimdilik açıklamadı.