Samsung, oldukça ilginç bir akıllı telefon patenti aldı. Bu patent, firmanın döndürülebilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ancak patentin gerçek bir ürün olup olmayacağı belli değil.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü veri tabanına yeni bir patent ekledi. Bu patent, şirketin döndürülebilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Hatırlaryan okurlarımız vardır; şimdilerde akıllı telefon piyasasından çekilmiş olan LG, bundan yıllar önce Wing olarak isimlendirdiği bir akıllı telefon duyurmuştu. Bu akıllı telefon, dönebilen bir ekran yapısına sahipti. Böylelikle tüketicilere ilginç bir deneyim sunuluyordu. İşte Samsung da tam olarak buna benzer bir akıllı telefon geliştiriliyor. Ancak Samsung'un aldığı patentteki önemli hususlardan biri, dönebilen ekranın menteşeye sahip olması. Yani aynı zamanda eğimli bir yapıya sahip olacak.

İşte Samsung'un patentine ait görüntüler

Samsung'un yeni patenti, kullanıcıya daha önce görmediğimiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü kullanıcı, bu akıllı telefonu bir stand gibi kullanabilecek. Tabii Samsung'un bu ürünle ilgili neler düşündüğünü şimdilik bilemiyoruz.

Burada unutmamamız gereken bir husus da var. Samsung'un aldığı patent, hiçbir zaman gerçek bir ürün hâline dönüşmeyebilir. Çünkü şirketler, yıllar boyunca tonla patent alıyor, bunların sadece bir bölümünü gerçek ürünler hâline getiriyorlar. Patentle ilgili neler yaşanacağını zaman gösterecek.