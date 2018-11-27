Akıllı telefon pazarı gitgide daha kapışmalı bir hale geliyor. Teknoloji devlerinin tümünün tek bir ortak amacı var: Akıllı telefon sektörünün pazar payında en büyük dilime sahip olmak. Uzmanlar tarafından ortaya çıkarılan istatistikler, 2018'in 3. çeyreğine ait pazar paylarını ortaya koyuyor. Akıllı telefon satışlarında Hindistan %5'lik bir artış sergilerken, Latin Amerika ülkelerinde ise %7'lik bir düşüş görülüyor.
Dünya geneli akıllı telefon pazarında; Samsung %19 ile birinciliğini korurken, Apple %12 pazar payı ile 3. sırada yer aldı. Samsung'un 2018'in 1. çeyreğinde sahip olduğu %24'lük pazar payı aynı yılın 3. çeyreğinde %19'a gerileyerek, %4'lük büyük bir düşüş kaydetti. Samsung, pazardaki yüzdelerini yavaş yavaş Çin merkezli teknoloji devleri Huawei, Oppo ve Xiaomi'ye kaptırıyor.
Kuzey Amerika'da ise en büyük pazar payı; 2017'nin 3. çeyreğinde sahip olduğu %34 pazar payını, 2018'in 3. çeyreğinde %39'a artıran Apple'a ait. Yine aynı bölgede 2. sırada %29 pazar payı ile Samsung, 3. sırada %17 pazar payı ile LG yer alıyor. 4. sırada ise - ZTE'nin %11 pazar payı varken, ABD ile ciddi sorunlar yaşayarak yerini kaptırdığı - %8'lik pazar payı ile Lenovo yer alıyor.