Akıllı telefon piyasası her geçen gün daha da kapışmalı hale geliyor ancak satılan telefon sayısı da her geçen gün azalıyor.

Akıllı telefon pazarı gitgide daha kapışmalı bir hale geliyor. Teknoloji devlerinin tümünün tek bir ortak amacı var: Akıllı telefon sektörünün pazar payında en büyük dilime sahip olmak. Uzmanlar tarafından ortaya çıkarılan istatistikler, 2018'in 3. çeyreğine ait pazar paylarını ortaya koyuyor. Akıllı telefon satışlarında Hindistan %5'lik bir artış sergilerken, Latin Amerika ülkelerinde ise %7'lik bir düşüş görülüyor.

Dünya geneli akıllı telefon pazarında; Samsung %19 ile birinciliğini korurken, Apple %12 pazar payı ile 3. sırada yer aldı. Samsung'un 2018'in 1. çeyreğinde sahip olduğu %24'lük pazar payı aynı yılın 3. çeyreğinde %19'a gerileyerek, %4'lük büyük bir düşüş kaydetti. Samsung, pazardaki yüzdelerini yavaş yavaş Çin merkezli teknoloji devleri Huawei, Oppo ve Xiaomi'ye kaptırıyor.

Kuzey Amerika'da ise en büyük pazar payı; 2017'nin 3. çeyreğinde sahip olduğu %34 pazar payını, 2018'in 3. çeyreğinde %39'a artıran Apple'a ait. Yine aynı bölgede 2. sırada %29 pazar payı ile Samsung, 3. sırada %17 pazar payı ile LG yer alıyor. 4. sırada ise - ZTE'nin %11 pazar payı varken, ABD ile ciddi sorunlar yaşayarak yerini kaptırdığı - %8'lik pazar payı ile Lenovo yer alıyor.