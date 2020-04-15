Samsung da diğer şirketler gibi 5G teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda deneyler yapan şirket, 8,5 Gbps hıza ulaşarak bu alanda bir ilke imza attı.

Yakın bir zamanda 5G teknolojisi, günümüzde kullanılan alternatiflerinin yerini alacak. Telekomünikasyon şirketleri ve elektronik cihaz üreticileri, 5G teknolojisine ayak uydurmak için çalışmalarını hızlandırdı. 5G teknolojisiyle birlikte çok yüksek hızlara ulaşılacak ve bu sayede işlemler hızlıca halledilebilecek. Birçok kullanıcı bu teknolojiyi beklerken Samsung'dan yeni bir haber geldi.

Samsung Electronics, yüksek frekans bandında birden fazla kanalı birleştirerek sektörün en hızlı 5G hızına ulaşmayı başardığını açıkladı. Deneyde Samsung 5G aşırı yüksek frekans (mmWave) ünitesi kullanıldı. Samsung, aşırı yüksek frekans spektrumu için üretilen 5G NR ünitesini 2019'un ekim ayında Los Angeles'ta yapılan Mobil Dünya Kongresi sırasında tanıtmıştı. Erişim ünitesinde MIMO teknolojisiyle birlikte 1.000'in üzerinde anten kullanıyor.

Samsung 8,5 Gbps hıza ulaşmayı başardı:

Samsung, yaptığı son testte en güncel 5G modem yongasıyla donatılmış 2 cihaz kullandı. Bu cihazlar, aşırı yüksek frekans ünitesine sinyal gönderdi ve her 2 cihaz da yaklaşık 4,3 Gbps hıza ulaştı. Samsung, 2 cihaz arasında 8,5 Gbps hıza ulaşarak sektördeki en yüksek hıza ulaşmayı başardı.

Bu yılın başında Samsung, Verizon ile beraber bir deney düzenlemiş ve bu deneyde Teksas'ta bulunan bir baz istasyonu kullanılmıştı. Yapılan deneyde Verizon, Samsung'un 5G NR ünitesini kullanarak 800 MHz frekans spektrumu ile 28 GHz frekans spektrumunu bir araya getirdi ancak her iki taraf da verileri paylaşmamayı tercih etti. 5G'li cep telefonlarının yaygın olmadığını göz önüne alırsak muhtemelen çok fazla trafik oluşmamıştır. Verizon, Samsung'un bu ünitesini ticari olarak kullandığını belirtti.

Samsung, aşırı yüksek frekans teknolojisi için Güney Kore ve ABD'de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca şirket, Japonya'da 5G çalışmalarını desteklemeye başladığını belirtiyor.