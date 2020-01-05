Samsung, dünyanın ilk çerçevesiz 8K QLED ekrana sahip akıllı televizyonunu tanıttı. Yalnızca alt kısmında oldukça ince bir çerçeve çizgisi bulunan televizyon, %99 ekran oranıyla estetik açıdan oldukça hoş bir görünüm sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan yeni 8K TV’si ‘Samsung Q950TS’ modelini tanıttı. Neredeyse çerçevesiz yapısıyla estetik anlamda oldukça hoş duran televizyon, QLED 8K paneliyle Samsung’un akıllı TV teknolojisinde ulaştığı başarıyı gözler önüne seriyor.

Ön tarafında %99 ekran ile ilk gerçek çerçevesiz TV olma özelliğini taşıyan Q950TS, yalnızca alt kısmında oldukça ince bir çerçeve çizgisine sahip. TV, öte yandan derin makine öğrenmesine sahip yapay zekâ teknolojili kuantum işlemcisi sayesinde orijinal görüntünün görüntü kalitesinden bağımsız olarak 8K’ya büyütme sağlayabiliyor.

Samsung Q950TS neler sunuyor?

2020 model QLED 8K TV, her türlü görüntüleme ortamında optimum parlaklık ve kontrast oranı sağlayan yeni bir görüntü özelliğine sahip. Bu sayede TV, çevredeki ortamı tanıyabiliyor ve ekran parlaklığını ve görüntüyü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Samsung TV, ayrıca yüksek oranda parlama engelleyici panel kaplamasını da bünyesinde barındırıyor.

Aynı zamanda 4K’dan 8K’ya görüntü aktarımında oldukça başarılı işler çıkaran TV, OTS+ özelliği sayesinde ekrandaki hareketli nesneleri izleyebiliyor ve 5.1 hoparlörlerini kullanarak yönlendirilecek sesi odaklayabiliyor. Bununla birlikte akıllı TV, ortam gürültüsünü tanıyabiliyor ve videodaki ses seviyesini 'Active Voice Amplifier' adı verilen özelliği sayesinde gürültü seviyesine göre ayarlayabiliyor.

Samsung’un yeni canavarı, video akışı sırasında orijinal veri kaybını en aza indirmek ve daha düşük bant genişliğine sahip ağlarda 8K içeriğin akışını sağlamak için derin öğrenme teknolojisine sahip “AI ScaleNet” adı verilen özelliği kullanıyor. Bu özellik, ilk etapta Amazon Prime Video uygulamasındaki içeriklerde kullanılabilecek.

Samsung, televizyonun %99’luk ekran oranı sunduğu söylüyor ancak boyutu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Aynı şekilde televizyonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yine de tüm bu özelliklerden yola çıkarak Samsung Q950TS’in çok yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.