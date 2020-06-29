Teknoloji devi Samsung, 2020 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon ve ekran satışlarından bir önceki yıla göre daha az kazanmış durumda. Finans analistlerine göre şirket, bu iki sektördeki kaybını, çip satışlarından elde ettiği kâr ile dengeledi.

Samsung’un 2020 yılının Nisan-Haziran ayları arasındaki malı durumunu inceleyen finans kuruluşları, şirketin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 düşüşle 53.39 trilyon won gelir etmiş olduğunu açıkladılar. Yonhap Haber Ajansı’nın finans haberleri kolu Yonhap Infomax, Samsung’un yıllık faaliyet kârının da yüzde 2.3 düşüle 6.44 trilyon wona düşmesinin beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve bellek yongası satıcılarından olan Samsung, koronavirüs salgınının Avrupa ve ABD üzerindeki etkisi nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde gelirlerinin düşmesini zaten bekliyordu.

Haziranın ilk iki haftasındaki verileri inceleyen analistler, Samsung’un 50 trilyon wonluk satış gerçekleştirip 6 trilyon kâr elde ettiğini tahmin ediyorlar. Eugene Securities analisti Lee Seung-woo, “Akıllı telefon işinden elde edilen kazançların azalması ve ekran işinden kaynaklanan kayıpların artmasına rağmen Samsung, bellek yongası fiyatlarındaki artıştan dolayı tahmin edilen mevcut kazanç sonuçlarını elde edebildi” dedi.

Analistler, Samsung’un çip işinden elde edilen faaliyet kârının ilk çeyrekteki 4 trilyon wona kıyasla ikinci çeyrekte 5 trilyon won’a ulaştığını tahmin ediyorlar. Samsung, çip sektöründe önemli bir kazanç elde etse de ekran sektöründe zor günler yaşıyor. Akıllı telefon ve televizyon talebindeki düşüş şirketin ekran sektöründeki kayıplarının artmasına neden oldu.

Samsung’un akıllı telefon sektöründe de iyi günler geçirmediğini belirten analistler, şirketin Galaxy S20 serisinin satışlarındaki durgunluk nedeniyle kesin bir kazanç düşüşü yaşadığını tahmin ediyorlar. Bazı gözlemciler, Samsung’un ikinci çeyrekte akıllı telefon gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre en az 1 trilyon won düşmesini bekliyorlar.

Ancak Haziran ayında küresel akıllı telefon pazarında iyileşme belirtilerinin görülmesi, Samsung gelirlerinin ikinci çeyrekte beklenenden daha yüksek olmasına neden olmuş olabilir. Financial Investment’in analisti Kim Kyung-min Samsung’un ikinci çeyrekteki akıllı telefon satış rakamı tahminlerini 50 milyon adetten 55 milyona adete yükselttiklerini açıkladı.