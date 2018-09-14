Samsung, Ekim Etkinliğinde Yeni bir Galaxy Cihazı Tanıtacak

Ekim ayı, Android cephesinde çok dolu geçeceğe benziyor. LG'nin ve Google'ın etkinlik açıklamalarından sonra, Samsung da yeni donanımlarını tanıtacağı bir etkinliğin sinyalini verdi.

Samsung, 11 Ekim'de gerçekleştireceği "4x fun (4 kat eğlence)" etkinliğinde yeni bir Galaxy cihazınının geleceğini açıkladı. Cihaz hakkındaki detaylar hala gizemini korusa da Samsung, "kendinizi hiç olmadığı kadar iyi ifade etmenizin yollarını getiriyor" açıklamasını yaptı.

Genelde bu tarz etklinliklerde nelerin tanıtılacağı hakkında birçok tahminimiz -hatta sızıntılardan dolayı birçok gerçek bilgimiz- olur. 11 Ekim'deki etkinlik içinse böyle bir durum söz konusu değil. Samsung, bu seneki amiral gemisi cihazlarının hepsini çoktan tanıttı, ardından üst seviye tabletlerini de satışa sundu. Her ne kadar daha önceden haberini yaptığımız katlanabilir telefonun tanıtılma ihtimali olsa da, Samsung Mobile CEO'su DJ Koh bu konuyu kasım ayındaki Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda detaylandıracaklarını söylemişti.

Samsung'un sözcüsü ise geçtiğimiz günlerde "Telefon portföyümüzü, kullanıcılara daha iyi ve daha yenilikçi ürünler sunabilmek için geliştirip büyütüyoruz. Şu vakitlerde ise gelecek cihazlar için paylaşacağımız kesin bilgiler bulunmamakta." açıklamasında bulunmuştu.

Samsung'un konu hakkında yaptığı açıklmasını şuradan İngilizce olarak inceleyebilirsiniz.