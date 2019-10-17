Samsung, Ekrana Gömülü Kameraya Sahip Bir Telefon Çıkaracak

Samsung, tamamen sonsuz ekranlı telefon hayalini gerçekleştirmeye çok yakın gibi. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Güney Koreli dev şirket, 2020 yılında ön kamerası ekranın altına yerleştirilmiş bir modelle gelebilir.

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold modelini tanıttığında, diğer akıllı telefonları için tasarladığı ekran tasarımlarını da paylaşmıştı. Dev teknoloji şirketi, sonunda ekranda herhangi bir çentik veya delik olmadan yeni sonsuz ekran tasarımına sahip telefonlar konusundaki isteğini göstermişti.

Samsung bu hedefine yavaş yavaş yaklaşıyor gibi görünüyor. Nitekim, Güney Koreli bir imalat şirketi tarafından alıntı yapılan raporlara göre Samsung, 2020 yılından itibaren ön kamerası ekranın altına entegre edilmiş, herhangi bir çentik veya delik olmayacak akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir.

Sensör 'HIAA2' olarak adlandırılıyor

Elec tarafından paylaşılan raporlara göre, ekran altı fotoğraf sensörünün 'HIAA2' olarak adlandırılacağı bildirildi. Bu tasarımın 2020 yılının başlarında seri üretime başlaması bekleniyor. Samsung Display, bu bileşenle uyumlu bir şekilde OLED paneller hazırlamaya ağustos ayında başlamıştı. Elec’in raporuna göre bu kamera tasarımını ilk alacak cihazlar ise Samsung Galaxy S11 ile Galaxy Fold 2 modelleri olabilir.

Yine de, Samsung'un bu yeni teknolojiyi denemek için amiral gemisi bir telefon kullanmayacağı düşünülüyor. Özellikle Galaxy Fold modeliyle başı büyük sıkıntıya giren Samsung, bu yeni teknolojiyi Galaxy A serisinde kullanabilir. Bu hamleyle Samsung herhangi bir sıkıntıda daha az tepki alacaktır.

Eğer Samsung’un bu teknolojide tek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Oppo’da bu teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kamera tasarımının nasıl sonuç vereceği konusunda da meraklı bir bekleyiş söz konusu. Bu teknoloji üzerinde hâlâ ciddi çalışmalar devam ediyor ve en büyük sorunlardan birisi sensör tarafından alınan ışık miktarının azalması nedeniyle ortaya çıkan kalite kaybı. Eğer bu sorunlar çözülürse gerçekten ‘sonsuz’ ekran deneyimini yaşayabiliriz.