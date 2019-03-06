Güney Kore devi Samsung, mevcut RAM donanımlarını ebediyen tarihe gömme potansiyeline sahip eMRAM teknolojisi üzerinde bir süredir çalışıyor. Standart RAM’lerden binlerce kat hızlı olduğu söylenen eMRAM’lerin ilk ticari versiyonu için üretimi tamamlayan Samsung, sonunda ticari olarak üretmeye başladı.

İlk önce eMRAM teknolojisinin günümüz RAM’lerinden neden daha farklı olduğunu kısaca açıklayalım. RAM’ler geçici hafıza birimleridir ve içerisindeki bilgiler sürekli akış halindedir. Yani cihazlar çalıştığı sürece bir yazma ve silme işlemi devam eder. Diğer taraftan NAND Flash olarak bilinin USB belleklerimizde ise veriler sabit olarak kaydedilir. RAM bellekleri, USB belleklerimizden çok çok daha hızlı veri yazıp silebilirler.

Peki size verilerin silinmediği ve buna bağlı olarak RAM’lerimizden binlerce kat daha hızlı veri yazabilen bir teknoloji olduğunu söylesek? Samsung yaptı, hatta seri şekilde üretmeye ve ilk parti ürünü dünyanın farklı bölgelerine korgolamaya başladı.

28 nanometre boyutunda olan bu yeni nesil aracı hafıza teknolojisi, boyutu itibariyle mobil cihazlarda da kullanılabilir. Samsung, “eMRAM’ler standart eFlash’e kıyasla binlerce kat daha hızlı veri aktarımı yapabiliyor” açıklamasında bulundu. Bunun en büyük nedeni ise yeni veri yazmadan önce eskileri silmek için ekstra vakir harcanmıyor oluşu.

Dünyanın en büyük geçici hafıza belleği üreticilerinden olan Samsung için eMRAM’ler devrim niteliği taşıyabilir. Bu hafıza birimleri tüketicilerin cihazlarında yaygınlaşırsa, RAM’lerle yaşanan tüm sorunlar tarihe gömülebilir.

İyi olan şeyse Samsung’un seri üretime geçip, ilk eMRAM partisini bazı cihaz üreticilerine göndermeye başlaması. Bu da önümüzdeki yıl, belki de daha erken bir dönemde eMRAM cihazlarını göreceğimize dair önemli bir işaret.

eMRAM donanımlarıyla ilgili aklınızdaki soru işaretlerini giderecek detaylı içerikler hazırlıyor olacağız, takipte kalın.

