Samsung, En Az Bir Milyon Adet Katlanabilir Telefon Üretecek

Samsung geçtiğimiz hafta, yıllık geliştirici konferansında, uzun zamandır beklenen katlanabilir Infinity Flex ekranını göstermişti. Sunum sırasında Samsung Mobil Pazarlama Başkan Yardımcısı Justin Dennison, ilk katlanabilir cihazın "önümüzdeki aylarda" seri üretime geçeceğini belirtmişti.

Yonhap News'ün söylediğine göre Samsung Mobil Başkanı D. J. Koh, konferans sırasında cihazdan en az bir milyon adet üreteceğini ve piyasanın tepkisi iyi olursa daha fazlası için de harekete geçeceğini söyledi.

Koh, katlanabilir tasarımının akıllı telefonlarda günümüzde kullandığımız form faktörünün yerine geçmeyeceğini tahmin etse de, böyle bir geliştirmeye ön ayak olmalarının sebebini gelecekte uzayabilen ekranlara yol açmak olarak belirtti. Koh ilk katlanabilir telefonun gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini söylerken, Royole FlexPai kendilerinden daha önce davrandığı için bunun dünyada ilk olmadığını da ifade etti.

Samsung Mobil Başkanı sözlerine, Kaliforniyalı ufak şirketin aksine kendi katlanabilir cihazlarına sevgi dolu şekilde yaklaştıklarını ve kullanıcıların daha normal bir deneyim yaşayacağını söyleyerek son verdi.

Hatırlayacak olursak FlexPai, 7.8 inçlik bir tabletten 4 inçlik bir telefona dönüşebilirken fiyatları 1290 dolardan 1865 dolara kadar değişiyor. Şu ana kadar sadece Çin'de ön-siparişe açılan cihaz, gelecek ay piyasaya sürülecek.