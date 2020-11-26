Samsung, Exynos 1080 5G İşlemcinin Özelliklerini Açıkladı

Akıllı telefon pazarının liderlerinden olan Samsung, yakın zamanda Exynos 1080 işlemcileri tanıtmıştı. Firma şimdi de işlemcinin özelliklerini bir videoyla açıkladı.

Bağlantı teknolojilerinin geleceğinin 5G mobil şebekelerde olduğu tartışmasız bir gerçektir. Daha geçen yıla kadar sayılı modelde bulunan bu teknoloji artık orta seviye cihazlarda da kendine yer bulmaya başlıyor. Samsung, orta seviyede bir 5G çipi olan Exynos 1080’i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Güney Koreli üreticinin 5nm mimari kullanarak ürettiği bu EUV işleme temelli işlemci sayesinde firma, daha geniş bir segmente 5G teknolojisini sunacak. Samsung, yayınladığı bir video ile çipin özelliklerine dair detayları açıkladı.

5 Gbps’den hızlı i ndirme

İşlemcinin entegre modemi hem mmWave hem de 6 GHz altı için desteğe sahip. Bu da indirme hızlarının 5,1 Gbps gibi yüksek bir noktaya erişebilmesini mümkün kılıyor. İşlemcinin yapay zeka çekirdeği ise saniyede 5,7 trilyon işlem kapasitesine çıkabiliyor.

İşlemcinin sekiz çekirdeği, biri performans için maksimize edilmiş bir Arm Cortex-A78 çekirdeğine, üç dengeli Cortex-A78 çekirdeğine ve de enerji verimliliği sağlayan dört adet A-55 çekirdeğe sahip.

İşlemci, 144 Hz’e kadar Full HD+ görüntü desteği de barındırıyor. Böylece oldukça akıcı ve interaktif bir ekran deneyimini de destekliyor. Ayrıca işlemci 200 MP’e kadar kamera desteğine sahip, toplamda da 6 kamera barındırabiliyor.

Videolu açıklama

Samsung, yaptığı video paylaşımıyla işlemcinin özelliklerini tanıttı. Oldukça keyifli bir video hazırlayan Güney Koreli teknoloji devi, Exynos’un 5G, gelişmiş ekran, performans gibi özelliklerini de ortaya çıkarıyor.

Akıllı telefonlarda son yıllardaki büyük gelişmeler ilerlemeye devam ediyor. Bir önceki yıl çok rahat amiral gemisi olabilecek olan telefonlar ve işlemciler orta seviyede bulunmaya başlıyor. Samsung da bu işlemciyle birlikte benzer bir performans artışını takipçilerine sunmuş olacak. Yeni işlemcinin hangi modellerde kullanacağı konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Bakalım Exynos 1080 5G’li ilk modeller hangisi olacak.