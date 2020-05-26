Samsung, Exynos 880 ile Amiral Gemisi Özellikler Vadediyor

Samsung'un orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni Exynos 880, uygun fiyata 5G bağlantı desteği ve yüksek performansa odaklanıyor. Vivo Y70s, yeni yonga setini kullanan ilk akıllı telefon oldu.

Samsung'un orta segmentte konumlandırılan akıllı telefonlar için ürettiği yeni Exynos 880 yonga seti geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Geçen yıl tanıtılan amiral gemisi Exynos 980'in orta segmente optimize edilen versiyonu diyebileceğimiz yeni işlemci, dün lansmanı yapılan Vivo Y70s ile ilk kez bir akıllı telefonda görülmüş oldu.

Samsung'un yeni Exynos 880 işlemcisi, entegre 5G bağlantısı ve oyun gibi ağır görevler için daha hızlı performans vadediyor. Yonga setinin seri üretimine çoktan başlandı ve Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Y70s'te Exynos 880'i resmen kullandı. Yeni işlemci, orta seviyede önemli bir rakip olan Snapdragon 765G'ye denk bir performans sunuyor.

Exynos 880 yonga seti oyunlarda yüksek performans vadediyor

Exynos 880, Samsung'un güç tasarruflu 8 nm FinFET süreci kullanılarak üretildi. Sekiz çekirdekli 64 bit CPU, 2 GHz'de saat hızında iki ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında altı ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Yonga seti LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 (ve eMMC 5.1) depolama ile uyumluluk sağlıyor.

Samsung'un yeni Exynos işlemcisi, grafik tarafında ARM Mali-G76 MP5 GPU kullanıyor ve daha yüksek oyun performansı vaat ediyor. Şirket, yeni yonga setinin yükleme sürelerini azaltmak ve yüksek kare hızları sunmak için gelişmiş oyun API'lerini ve teknolojilerini desteklediğini öne sürüyor. GPU ayrıca Full HD+ (2520x1080 piksel) ekranları da destekliyor.

Exynos 880, entegre 5G modemle geliyor

Yonga seti, 5G NR 6 GHz altı ağlar üzerinden 2.55 Gbps'ye kadar indirme hızlarını ve 1.28 Gbps'ye kadar yükleme hızlarını destekleyen bir entegre 5G modem içeriyor. E-UTRA-NR Çift Bağlantı özelliği, 3.55 Gbps'ye kadar indirme hızı ve 1.38 Gbps'ye kadar yükleme hızı sunmak için 5G ve 4G LTE ağlarını birleştiriyor. Exynos 880, Exynos 980'de ile aynı modemi kullanıyor gibi görünüyor.

Exynos 880, 64 MP'ye kadar kamera sensörü veya 20 MP+20 MP çift kamera kurulumlarını destekliyor. 4K 30 FPS video kayıt desteği var ve H.265, H.264 ve VP9 kodekleriyle 4K video kod çözme/kodlamayı da destekliyor. Cihazdaki yapay zeka işleme için entegre bir NPU ve DSP bulunuyor ve ikisi de daha hızlı ve verimli performans için bir kontrolcüyü ve DMA'yı (Doğrudan Bellek Erişimi) paylaşıyor. Exynos 880'in diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM radyo, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.