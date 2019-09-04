5G Modem ve 108 MP Kameralı Samsung Exynos 980 - Özellikler

Samsung, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni işlemcisi Exynos 980'i duyurdu. Şirketin, yerleşik 5G modeme sahip ilk işlemcisi olma niteliğindeki Exynos 980, 108 megapiksel kamera sensörünü de destekliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonların yanı sıra kamera sensörü ve mobil işlemciler gibi donanım ürünlerinin de üretimini yapmakta. Üstelik şirket, pek çok akıllı telefon modelinde kendi işlemcileri olan "Exynos"ları kullanıyor. Şimdiyse Samsung, işlemci sektörüne yeni bir sayfa açacak olan Exynos 980 işlemcisini duyurdu.

Exynos 980, 8 nanometre FinFET işlem teknolojisi üzerine kurulu bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemcide iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A77 (2.2 GHz) çekirdeği ve altı adet Cortex-A55 (1.8 GHz) çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdeklere ARM Mali-G76 MP5 GPU eşlik ediyor.

Samsung'un yeni işlemcisinin bir ilk olma özelliği de var. Bu özellik, dahili 5G modemi. Exynos 980, Samsung'un ürettiği yerleşik 5G modemli ilk işlemci olma ünvanına sahip. Bu modem, internet bağlantısının dünyanın her yerinde başarılı olarak yapılması için 2G'den LTE'ye kadar bütün teknolojileri desteklemesinin yanı sıra mobil bağlantı hızının en yükseğe çıkarılması için 2CC LTE ve 5G bağlantısını birleştiren E-UTRA-NR ikili bağlantısını destekliyor. Ayrıca bu modem, 2.55 Gbps'ye kadar indirme hızını da destekliyor.

Exynos 980, güçlü çekirdekleri ve dahili 5G modeminin yanı sıra fotoğraf ve video çekme yetenekleriyle de çok konuşulacağa benziyor. Çünkü bu işlemci beş adet kamera sensörünü bireysel olarak destekleyebiliyor ve bu sensörlerden üç tanesini aynı anda işleyebiliyor. Ayrıca 108 megapiksel çözünürlüklü kamera sensörleri Exynos 980'le kullanılabiliyor. Tüm bunlara ek olaraksa Exynos 980, profesyonel çekimler yapabilmek için çevre, sahne, ışık dengesi, pozlama, netlik ve doygunluk gibi fotoğrafçılık adına önemli olan neredeyse her şeyi otomatik olarak algılayabiliyor.

Samsung'un 5G modemli ilk işlemcisi Exynos 980, 108 megapiksel bir kamera sensörünü tek başına, 20'şer megapiksellik veya 16'şar megapiksellik iki sensörü aynı anda destekleyebiliyor. Bu işlemci ön taraftaysa 22 megapiksellik bir sensörü başarıyla kullanabiliyor.

Samsung tarafından duyurulan Exynos 980'in, bu yıl sonuna kadar seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu da 2020 yılı itibarıyla piyasaya sürülecek olan Samsung markalı telefonlarda Exynos 980'in kullanılacağı anlamına geliyor. Görünen o ki Samsung, 5G modem desteğini 108 megapiksel kamerayla birleştirerek ortaya yeni modeller koyacak.