Samsung, NPU Destekli İşlemcisi Exynos 9820'yi Duyurdu

Samsung'un Exynos 9820 SoC işlemcisi sonunda açıklandı. Tamamen yenilenen işlemcide NPU da bulunacak.

Yeni jenerasyon mobil çipsetinin tanıtımı Çin'de gerçekleştirildi. Bir mobil işlemci üzerinde çalıştığı bilinse de Samsung bu durumu çok da dillendirmemeyi tercih ediyordu.

Bu işlemci, şu anda Galaxy S9 ve Note9 gibi amiral gemilerinde bulunan Exynos 9810'un yerini alacak. 8nm Low Lower Plus FinFet sistemiyle üretilecek olan çipset, 10nm LPP'den %10 daha az enerji tüketecek. Bu çipin en büyük rakipleri olarak ise Kirin 980 ve Apple A12 Bionic çipsetleri gözüküyor. Bu çipsetler 7nm üzerine inşa edildiler.

Bu işlemci sekiz çekirdekli işlemcilerin dördüncü jenerasyonu olacak. Samsung'un iddiasına göre bu işlemcinin performansı, bir önceki nesil olan Exynos 9810'dan yüzde 40 daha fazla.

Bu işlemci Samsung'un bir NPU'ya sahip ilk işlemcisi olacak. NPU, yani Neural Processing Unit sayesinde bir önceki versiyona göre yedi kat daha hızlı yapay zeka işlemci gücü sağlıyor. Ayrıca üstünde bulunan Mali-G76 GPU ile daha iyi AR ve VR deneyimleri sağlayacağını söylüyor. LTE-A Pro modemi de 8x CA, 2 Gbps dowlink hızı ve 4x4 çoklu giriş, çoklu çıkış sağlıyor.

İşlemci beş sensöre kadar destek sağlıyor. Bunlar arasında yüz tanımayı sağlayan kızılötesi sensörü, kamera için çeşitli görüntü sensörleri var. Video kayıt konusunda da çip 8K 30 fps ve 4k 120 fps videoları destekliyor.

Exynos 9820 önümüzdeki yıl seri üretime girecek ve Samsung'un amiral gemisi telefonları için yetiştirilmeye çalışılacak. Bu işlemciyi katlanabilir telefonda ya da Galaxy S10'da görüp göremeyeceğimiz ise belirsiz.